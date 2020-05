В рамках глобальной кампании по сбору средств на разработку вакцин и лекарств от нового коронавируса SARS-CoV-2 собрано уже 9,5 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Замечательный результат, мы достигли первой крупной вехи марафона "Глобальный ответ" (GlobalResponse), возглавляемого Еврокомиссией", - написала она в своем микроблоге в Twitter во вторник, 26 мая.

Great result, reaching 1st milestone of #GlobalResponse pledging marathon led by @EU_Commission. Since 4 May, govs, institutions, foundations & individuals have donated €9.5 billion to fight #coronavirus. A world living up to solidarity! Stay tuned, more will follow on Thursday.