Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин распорядился провести парад Победы 24 июня. Он должен был состояться 9 мая, но был отложен на неопределенный срок из-за пандемии Covid-19. Эту дату ранее называл собеседник Би-би-си.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей", - сказал Путин, встречаясь с министром обороны Сергеем Шойгу (в режиме видеоконференции).

Одна из планируемых дат парада - 24 июня, говорил ранее Би-би-си источник, знакомый с ходом подготовки голосования.

Для мобилизации электората в администрации президента рассматривают сценарий проведения парада Победы в день голосования по поправкам в Конституцию, говорил собеседник Би-би-си.

Издание РБК со ссылкой на свои источники писало, что парад и голосование по конституционным поправкам, которое должно было состояться 22 апреля, могут пройти 24 июня.

Путин также предложил провести акцию "Бессмертный полк" 26 июля в день ВМФ. При этом он не исключил, что акция может быть перенесена на более позднюю дату.

Пик коронавируса в России пройден, заявил Путин, сославшись на мнение специалистов.

Он приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах, передает ТАСС.

"Риски для всех его участников [парада] должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", - цитирует Путина Интерфакс.

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