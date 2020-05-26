В России во второй раз за 8 дней разбился военный вертолет

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Чукотке погибли четыре человека. За последние восемь дней это уже второй инцидент с Ми-8, принадлежащим министерству обороны РФ.

В России произошел новый трагический инцидент с вертолетом министерства обороны: в результате жесткой посадки на Чукотке погиб экипаж Ми-8, сообщило российское военное ведомство во вторник, 26 мая. "В результате столкновения машины с поверхностью земли экипаж вертолета погиб. К месту катастрофы вылетела комиссия главного командования ВКС России. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета", - говорится в сообщении Минобороны.

Инцидент произошел рано утром при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома "Угольные копи" в Чукотском автономном округе. Неисправность вертолета обнаружилась при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Вскоре после этого стало известно, что полеты Ми-8 в РФ приостановлены до выяснения причин катастрофы на Чукотке.

Второй инцидент за восемь дней

Экипаж Ми-8 состоит из трех человек. Между тем, по данным источника, погибли четыре человека. За последние восемь дней это уже второй инцидент с вертолетом Ми-8, принадлежащим Минобороны РФ.

Вечером 19 мая также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет в Подмосковье. На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".

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