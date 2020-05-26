"Бескарантинной" Швеции предрекли экономический спад и рост безработицы

Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.

По данным статистического управления Швеции, в апреле безработица в стране выросла до 7,9%, что оказалось выше прогнозов. Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Однако, по мнению аналитика агентства Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

На фоне роста безработицы власти обсуждают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Это предложение уже раскритиковали профсоюзы и оппозиция: лидеры последней уже пригрозили объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену, если поправки будут приняты.

Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон назвал законопроект крупнейшей атакой на трудящихся за десятилетия. "Надеюсь, у правительства хватит мудрости выбросить в урну такие предложения в ситуации, когда так много людей теряет работу", - сказал он.

Неделей ранее Bloomberg сообщил, что Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны. Согласно основному прогнозу, на котором основывается правительство страны при составлении бюджета, ВВП Швеции упадет на 4,0% в 2020 году, а в следующем году увеличится на 3,5%. Безработица вырастет с 6,8% в 2019 году до 9,0% в 2020-2021 годах. Но если кризис будет более глубоким и продолжительным, чем оценивается сейчас, ВВП упадет на 10% в этом году, а безработица вырастет до 13,5% в 2020-2021 годах.

Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на "добровольной и личной ответственности". Правительство после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов и вузы на дистанционное обучение, но детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

Число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 33 843 (338 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 4 029. По числу инфицированных и жертв страна в несколько раз превосходит соседей - Данию, Норвегию и Финляндию. Ранее сообщалось, что показатель смертности в Швеции за апрель стал самым высоким для этой страны с 1993 года.

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