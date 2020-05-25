The Guardian: фармацевтические компании в 2017 году отвергли идею разработки вакцин против коронавирусов

Ведущие фармацевтические компании мира три года назад отклонили предложение Еврокомиссии о разработке быстродействующих вакцин против таких патогенов, как коронавирус, сообщает The Guardian.

План по ускорению разработки вакцин на случай вспышки коронавируса был выдвинут представителями Европейской комиссии (ЕК) на заседании Innovative Medicines Initiative (IMI, "Инициативы по инновационным лекарственным средствам") - организации государственно-частного партнерства, в задачу которой входит поддержка передовых исследований в Европе.

ЕК заявила о необходимости скорейшей разработки и утверждения вакцин против основных патогенов, до фактической вспышки этих заболеваний. Однако фармацевтические компании, работающие в IMI, эту идею отвергли. IMI также принял решение не финансировать совместные проекты с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая занимается борьбой с так называемыми приоритетными заболеваниями, такими как MERS (ближневосточный респираторный синдром) и SARS (атипичная пневмония).

По мнению Совета Европы, прямое влияние крупной фармацевтики на исследовательскую программу IMI привело к тому, что в ней стали доминировать отраслевые приоритеты, а также были исключены связанные с бедностью и забытые болезни, включая те, что вызваны коронавирусами. В результате такого доминирования в отрасли IMI существуют значительные пробелы в финансировании болезней, на которые указывает доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): в ряде случаев фармацевтические препараты либо не существуют, либо их недостаточно. А в семи из 25 приоритетных областей, имеющих важное значение для общественного здравоохранения, проектов IMI не существует вовсе.

В ответ на это представитель IMI заявила, что инфекционные заболевания и вакцины были приоритетом с самого начала. Она рассказала о проекте стоимостью 20 млн евро, известном как Zapi, который был запущен в 2015 году после пандемии Эболы. Кроме того, в январе этого года IMI запустила финансирование "инноваций для ускорения разработки и производства вакцин". А в 2017 году тема вакцин от коронавируса конкурировала с другими приоритетами, включая исследования по туберкулезу и аутоиммунным заболеваниям. "Проекты IMI прямо или косвенно способствовали лучшей подготовке исследовательского сообщества к текущему кризису", - заявила она.

В руководящий совет IMI входят должностные лица ЕК и представители Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), членами которой являются такие ведущие компании, как GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.

Согласно сообщениям СМИ, клинические испытания в настоящее время проходят восемь потенциальных вакцин против коронавируса. Одной из наиболее перспективных называют вакцину, разрабатываемую в Оксфордском университете. Сейчас команда исследователей из Оксфорда объявила о переходе ко второму этапу испытаний, во время которых число добровольцев превысит 10 тыс. человек. На третьем этапе, дата начала которого не уточняется, число участников исследования будет увеличено снова.

"Клинические испытания проходят очень успешно и сейчас мы начинаем исследования, чтобы определить, насколько хорошо вакцина вызывает иммунный ответ в других группах взрослого населения, и протестировать, может ли она обеспечить защиту для более широкого числа людей", - приводятся в коммюнике слова главы Научно-исследовательской группы по поиску вакцин Оксфордского университета профессора Эндрю Полларда. Однако, как отмечает The Guardian, шансы того, что эта вакцина будет одобрена, составляют не более 50%.

Работа над вакциной ведется и в России: сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе собственную векторную вакцину от COVID-19. Как рассказал директор центра академик РАН Александр Гинцбург, у протестированных появился иммунитет к вирусу, а побочных эффектов обнаружено не было.

В середине мая Гинцбург говорил, что вакцина прошла успешные испытания на мелких животных - мышах и морских свинках. Тогда же он сказал, что если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе. Однако сразу обеспечить лекарством всех жителей РФ, по его словам, не получится. В первую очередь будут вакцинированы группы риска - врачи, сотрудники правоохранительных органов, работники социальных служб.

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