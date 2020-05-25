Призрак протестов против Лукашенко? Блогер Тихановский становится кумиром улицы

Сегодня противники Александра Лукашенко организовали серьезный движ в центре столицы. Причем все было по закону. Сотни людей стояли в очереди, растянувшись от Комаровского рынка до площади Якуба Коласа, чтобы поставить подписи за выдвижение жены популярного блогера Светланы Тихановской.

Самого Сергея Тихановского встречали там как раскрученную поп-звезду: снимали на мобильники, старались хотя бы дотронуться, передать какой-нибудь подарочек, что-то вкусненькое… Многие предлагали помощь, спрашивали, как перечислить деньги на поддержку. Через свободный микрофон звучали жесткие слова в адрес режима и лично его вождя.

Для Беларуси, которой уже 26-й год правит в стиле железной руки Лукашенко, этот разгул уличной демократии — очень нетипичная картина.

Бунтари разогревают улицу

Власти постарались нейтрализовать заводил уличного протеста на самом старте президентской кампании. Тихановского упекли на 15 суток, а его инициативную группу Центризбирком не зарегистрировал: мол, нет собственноручной подписи претендента под бумагами. Однако неожиданно «пошла в президенты» жена блогера. Возможно, наверху уже сожалеют, что зарегистрировали ее группу.

Также ЦИК вырубил почти всех «кандидатов протеста» — сторонников Николая Статкевича, лидера незарегистрированного Белорусского национального конгресса. Но Статкевич считает, что для реализации его стратегии — использовать законную возможность пикетов, чтобы разогревать уличную активность, — хватит и того, что зарегистрировали группу гомельского активиста Владимира Непомнящих (возможно, просто не просекли, кто за ним стоит). За него (а еще за христианскую демократку Ольгу Ковалькову) сегодня тоже собирали подписи на Комаровке.

Во всяком случае, сегодняшняя впечатляющая политическая тусовка в центре столицы с густой непарламентской риторикой против Лукашенко способна вызвать во властных структурах головную боль. Тем более что организаторы планируют серию таких мероприятий по всей стране.

Отметим, что оппозиционный мейнстрим (правоцентристы, Партия БНФ, «Справедливый мир» и др.) на фоне Тихановского, а также новых фигур иного типа, пошедших на эти выборы, — представителей истеблишмента Валерия Цепкало и Виктора Бабарико — фактически исчез с радаров.

Чертики из табакерки затмили старых оппозиционных лидеров с их шлейфом неудач. Народу не интересна вялая имитация активности и шаблонная риторика. Такова цена застоя, стереотипов мышления и перманентной внутренней грызни в среде так называемой титульной оппозиции.

Впрочем, заядлые конспирологи и в появлении чертиков из табакерки видят игру властных кукловодов.

Винтилово на старте кампании

Режим научился жестко контролировать сам электоральный процесс, и прежде всего подсчет голосов, превратил его в черный ящик с нужным властям результатом на выходе. А вот улица — это непредсказуемая, чреватая бунтом стихия. Поэтому наверху нервничают, винтят тех, кто высовывается под политическим соусом. И прежде всего — сторонников Тихановского, который резко раскрутился в последние месяцы, ездя по городам и превращая свои стримы де-факто в уличные акции.

По данным закрытого властями правозащитного центра «Весна» на 22 мая, в период с 6 мая в Беларуси зафиксировано около 150 случаев произвольных задержаний по политическим мотивам. 61 человека осудили на аресты сроком от 2 до 45 суток. На всех таким образом набежало 622 суток.

Также за это время по статьям за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и за неповиновение милиции во время этих акций 47 человек получили штрафы, общая сумма которых превышает 47 тысяч рублей (около 20 000 долларов). И суды продолжаются.

В общем, старт кампании явно не либеральный. Возможно, ропот здешней политизированной публики и Запада заставил власти немного ослабить рвение. Тихановского выпустили, но неотбытые сутки над ним висят.

Как видим, блогер решил идти ва-банк, демонстративно троллит систему. Его лейтмотив: ненормально, когда один человек держит в страхе девятимиллионный народ, хватит бояться!

Почему власти стесняются обнародовать рейтинг бессменного президента?

Взрыв популярности Тихановского показывает, что заряд недовольства правлением Лукашенко мощен. Но о настроениях мы можем судить в основном эмпирически. Социология, исследующая политические темы, в Беларуси задавлена. После 2016 года, когда был разгромлен НИСЭПИ, широкая публика не знает рейтингов Лукашенко и других политиков.

Московский политолог Дмитрий Болкунец утверждает, что «по апрельским данным одной компании, рейтинг Лукашенко — 12%». Не исключено, что подобные заявления — просто часть информационной войны Кремля против белорусского вождя. Но пусть бы подчиненные ему госСМИ опровергли эти данные другими цифрами с твердыми доказательствами их репрезентативности. Молчок. Вероятно, хвалиться совсем нечем.

Напомню, в июне 2016 года, по данным последнего исследования НИСЭПИ, электоральный рейтинг Лукашенко составил 29,5%. С тех пор больших успехов страна под его началом не достигла. Зарплата снова упала ниже пресловутых пятисот долларов в эквиваленте. Многие, в том числе и прежде аполитичные обыватели, недовольны поведением и риторикой официального лидера в связи с эпидемией.

Так что сейчас популярность бессменного президента и впрямь может быть заметно ниже, чем даже в 2016-м. А он привык выигрывать выборы с официальной цифрой в 80% с гаком. Да, задачка.

Тихановский чем-то напоминает Лукашенко образца 1994 года

Феномен Тихановского также показывает, что массе импонирует личная смелость, харизма противника режима. Программа же мало интересует рядовую публику.

Риторика Тихановского основана на жесткой критике построенной в Беларуси системы и ее архитектора. Автор ютуб-канала «Страна для жизни» красноречив, умело задевает нужные струны в душах тех, кому надоела безнадега существования при Лукашенко. Хоть сам блогер на этих выборах не баллотируется, людям, очевидно, важно видеть некую яркую символическую персональную альтернативу многолетнему вождю.

При этом, как ни парадоксально, пассионарный политический неофит Тихановский в чем-то схож с Лукашенко образца 1994 года. Тот победил на первых президентских выборах тоже в образе этакого Робин Гуда, говорившего гневно, на языке масс, обещая уничтожить гнилую авторитарную систему тогдашнего премьера Вячеслава Кебича.

В 1994-м многие голосовали за речистого директора совхоза Лукашенко по принципу «лишь бы не Кебич». Сейчас у многих, похоже, настрой «хоть кто, лишь бы не Лукашенко». Но тогда, 26 лет назад, белорусы получили правителя, который зажал страну в железных тисках и в итоге обрек на застой.

И сейчас более склонные к рефлексии, а не эмоциям, белорусы задаются вопросом: а куда может повести страну человек вроде Тихановского, если вообразить, что он пришел к власти? Тихановский подчеркивает, что он за независимость, против «углубленной интеграции», но ряд комментаторов твердят о руке Москвы (чему способствует бэкграунд блогера: бизнес в России и прочие детали биографии).

Тень конспирологии

В политизированном сегменте соцсетей муссируется также версия, что Тихановский, равно как и Цепкало с Бабарико, — это все проекты администрации Лукашенко.

Мол, два якобы мятежных представителя истеблишмента призваны немного оживить сюжет выборов с запрограммированным финалом. А Тихановский якобы работает на раскол протестного электората, вдыхая энергию в идею бойкота, который на самом деле невозможен. К тому же силовикам, мол, становится проще отслеживать и брать в оборот готовых к публичному протесту, что позволяет давить бунтарские завихрения в зародыше.

Конспирологов всегда трудно опровергать, это по принципу «докажи, что ты не верблюд». Самое главное возражение таково: столь сложная игра не характерна для режима Лукашенко. Он привык использовать более примитивный и надежный инструментарий.

К тому же выпускать таких джиннов из бутылки элементарно рискованно. Особенно сейчас, когда набирает силу коронакризис.

Так что в лице уличных смутьянов на этих выборах режим, возможно, сталкивается с серьезным вызовом. Остается открытым вопрос, позволят ли Тихановскому, Статкевичу и иже с ними (наверняка проявит себя еще один уличный политик — христианский демократ Павел Северинец) ездить по городам и проводить там пикеты по сбору подписей, то есть де-факто митинги против режима.

Эта кампания может вылиться в новую драму

Впрочем, грубой силы, чтобы задавить протесты, как это было в 2017-м с протестами «тунеядцев», у режима пока достаточно. Да и набор других инструментов, чтобы моделировать и модерировать избирательную кампанию, велик.

Месяц сбора подписей пролетит быстро. Потом есть возможность зарубить неугодных претендентов на стадии регистрации кандидатов. Да и не планируют уличные заводилы сдавать подписи за Тихановскую в ЦИК, их оружие — бойкот.

Однако дальше организаторы протестов могут упереться в стену. Площадь, национальная забастовка? Но одно дело, когда народ, как сегодня, выстроился в очередь выполнить предусмотренную законом процедуру, и совсем другое — выходить на несанкционированную акцию, под дубинки и репрессии.

Авторитарные режимы так просто власть не отдают. И страх перед дубиной в широком смысле слова действительно велик. В этом сегодня проблема той части белорусов, которые хотят перемен. С другой стороны, дерзость преодолевших страх может привести на этих выборах к драматичным событиям. И разгром Площади-2010, и другие примеры показывают, что с уличными смутьянами режим цацкаться не привык.

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