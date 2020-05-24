Белорусы стоят в очереди, чтобы подписаться за соперников Лукашенко

24 мая в Минске на площади около Комаровского рынка проходят пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты Владимира Непомнящих, Ольги Ковальковой и Светланы Тихановской.

Поставить подписи за независимых кандидатов пришли сотни человек. Очередь из желающих растянулась от центрального входа на рынок до фактически площади Якуба Коласа.

На пикете выступили видеоблогер, автор youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, чью инициативную группу ЦИК не зарегистрировал и который сейчас представляет интересы своей супруги, вынужденно занявшей его место, и оппозиционный политик Николай Статкевич, выставлявший на выборы большую команду «кандидатов протеста», из которых сито регистрации прошел только Владимир Непомнящих.

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