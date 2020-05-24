В Беларуси более 36 тысяч случаев COVID-19. Плюс 954 заразившихся за сутки

В Беларуси по данным на 24 мая — 36 198 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Это плюс 954 новых случая за последние сутки.

В Беларуси на 24 мая выздоровели и выписаны 14 тыс. 155 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 627 за сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 199 пациентов (плюс 5 за сутки).

Всего с начала вспышки в стране проведено 450 тыс. 627 тестов (16 009 за последние сутки). Количество положительных тестов, по данным на 24 мая, — 5,95%, 22 мая этот показатель составлял 5,9%, 21 мая — 6%, 20 мая — 7,3%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество позитивных от всех протестированных в день не больше 3%.

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