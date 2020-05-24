Lufthansa в июне запустит рейсы по 20 направлениям

Коронавирусом в мире заражены более 5,4 млн человек, более 340 тысяч – скончались. Выздоровели более 2,2 млн человек.

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне примерно по 20 направлениям, в том числе на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники. Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня Lufthansa, Swiss и Eurowings начнут использовать 160 самолетов из имеющихся у них 760. Ожидается, что действующие запреты на поездки отменят с середины июня.

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