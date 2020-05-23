Кипр возобновит авиасообщение с 9 июня и будет принимать туристов с результатами тестов на коронавирус

Республика Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня, решил в пятницу Совет министров островного государства. Процесс восстановления пройдет в два этапа, передает ТАСС.

"Первая стадия охватит период с 9 по 19 июня. Вторая стадия начнется 20 июня", - сказал по завершении заседания Совмина министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос. Не исключено, что ряд некоторых ограничительных мер также будет снят быстрее, чем планировалось ранее.

По словам министра, ученые на основе их эпидемиологической картины определили две категории стран, с которыми восстановлено воздушное сообщение Кипра. В категорию А вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва. В категорию Б - Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония, Чехия.

На первом этапе путешествующим из стран обеих категорий для того, чтобы им разрешили подняться на борт, требуется предъявить сертификат лабораторных испытаний от сертифицированной лаборатории с отрицательным результатом на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета.

Кипрские граждане и резиденты на Кипре в качестве альтернативы будут иметь возможность пройти лабораторную проверку по прибытии на Кипр, но они будут оставаться в самоизоляции дома до тех пор, пока не будет получен результат теста.

На втором этапе, который начинается 20 июня, пассажирам из стран, включенных в категорию A, не будет требоваться предъявлять сертификат лабораторных испытаний. Пассажирам из стран категории Б потребуется предъявить результаты лабораторных исследований.

Кроме того, с 18.00 понедельника, 25 мая, отменяется обязательный карантин для всех, кто в настоящее время размещается в карантинных зонах на Кипре, и они отправятся домой для самоизоляции на оставшиеся дни, в зависимости от категории страны, из которой они прибыли.

Совет министров также постановил, что отели будут открыты 1 июня на основании соответствующих протоколов, установленных министерством здравоохранения.

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