В Пакистане назвали число погибших авиапассажиров

На борту разбившегося авиалайнера, летевшего из Лахора в Карачи, находилось 99 человек.

При крушении пассажирского лайнера "Пакистанских международных авиалиний" в районе Карачи 22 мая погибли 97 человек. Как сообщили в Twitter власти провинции Синд, всего на борту лайнера находились 99 человек. Из них двое выжили.

Пассажирский самолет потерпел крушение в пятницу. Агентства со ссылкой на представителя авиакомпании PIA, которой принадлежал самолет, сообщили, что на борту находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

Самолет, следовавший из города Лахор в Карачи, рухнул за несколько минут до посадки. Крушение произошло в населенной местности, в результате был поврежден ряд домов. Не менее 15 жителей доставлены в больницы, передает информагентство dpa. На место происшествия прибыли военные, полиция и спасатели. Управление гражданской авиации Пакистана сообщило, что причиной крушения, вероятно, стала техническая неисправность.

В Пакистане внутренние пассажирские перевозки возобновились неделю назад после отмены из-за пандемии коронавируса.

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