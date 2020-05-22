В Пакистане разбился пассажирский самолет

Самолет "Пакистанских международных авиалиний" потерпел крушение в пятницу неподалеку от аэропорта "Джинна" города Карачи (провинция Синд). Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на авиарегулятор. Воздушное судно при заходе на посадку рухнуло на жилые дома. Связь с экипажем прервалась за минуту до падения.

Авиалайнер летел в Карачи из Лахора (второй по величине город Пакистана после Карачи, административный центр провинции Пенджаб). Внутреннее авиасообщение в стране возобновилось совсем недавно, ранее его приостановили из-за пандемии коронавируса.

По данным BOL News, в лайнере A320 могли находиться около 100 человек. По другим данным, пассажиров было свыше 200.

Позднее министерство гражданской авиации Пакистана сообщило, что в лайнере находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

По некоторым данным, в результате авиакатастрофы разрушены не менее пяти зданий и транспортные средства. Имран Исмаил, губернатор провинции Синд, подтвердил, что самолет рухнул в густонаселенном районе.

К месту крушения для помощи спасателям прибыли военные. Все основные больницы Карачи переведены на чрезвычайный режим работы в связи с катастрофой, передает "Интерфакс".

Источники телеканала Geo сообщали, что спасатели уже достали из-под завалов тела двух погибших. Еще 15-20 человек были найдены живыми, восьмерых из них госпитализировали. Однако Associated Press передает со ссылкой на местные власти, что все люди, находившиеся в самолете, погибли.

#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ

95 مسافر سوار تھے

اللہ سب خیر رکھے۔

آمین ثم آمین pic.twitter.com/dgbJPjR6Vn — Dr. Fiza Akbar Khan (@Dr_fizakhan) May 22, 2020

По данным издания The News, перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, пожаловавшись на проблемы с шасси. На аудиозаписи переговоров, опубликованной телеканалом Geo, слышно, как пилот говорит, что самолет "потерял свои двигатели", передает "Медуза".

Свидетели происшествия рассказали журналистам, что перед падением самолет загорелся в воздухе.

Pakistan International Airlines flight from Lahore to Karachi crashes near Karachi Airport.#Pakistan pic.twitter.com/RfhyLQVRRb — Priya Pandey (@priya_anvi) May 22, 2020

Предыдущая авиакатастрофа самолета Pakistan International Airlines с человеческими жертвами произошла в 2016 году. Тогда крушение вскоре после взлета потерпел самолет ATR 42-500, совершавший рейс из Читрала в Исламабад. На борту находились 42 пассажира и 5 членов экипажа, все они погибли. Причиной аварии стали неполадки в двигателе - впоследствии выяснилось, что лопасти турбины не были вовремя заменены после достижения предельно разрешенного документацией времени эксплуатации.

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