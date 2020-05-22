Эксперты предрекли России череду карантинов до 2021 года

Эксперты выделили четыре сценария развития ситуации с коронавирусом в России, наиболее вероятным из которых является режим "тяни-толкай" - он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и чередой карантинов вплоть до 2021 года. К такому выводу пришли эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), данные которыз приводит РБК.

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий. Один из них носит название "Отскок": согласно ему, вирус будет остановлен, а кризис ограничен первой волной, в этом случае страна потеряет 4-6% ВВП. Он будет характеризоваться временной приостановкой деятельности непродовольственной розницы и сферы услуг в результате локдауна, который может продлиться около двух месяцев в каждом регионе. Бизнес после окончания самоизоляции быстро восстановится и вернется к росту. Основной индикатор сценария - увеличение безработицы в результате закрытия и сокращений предприятий малого и среднего бизнеса.

При варианте "Критический спад" будет потеряно уже 10-15% ВВП: вирусный кризис будет затянут, будут использованы длительные и более жесткие карантинные меры. В результате приостановится промпроизводство и строительство, что приведет к снижению спроса на ресурсы, в первую очередь, углеводороды и сталь. Начнется масштабный кризис ликвидности по всей экономике, который создает чрезмерную нагрузку на банковскую систему. Основным индикатором начала сценария является рост закредитованности крупного бизнеса.

Еще один сценарий, известный как "Вторые 90-е", предполагает многолетнюю рецессию мировой экономики, но эксперты BCG не видят для него предпосылок. Кроме того, по их словам, нынешний кризис не связан с критическим разрушением физического или человеческого капитала и пока прогнозируется в относительно небольших потерях для ВВП, если не перейдет в структурный кризис при отсутствии достаточной господдержки.

При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет на 7-10% против 5%, о которых говорили ЦБ и министр финансов Антон Силуанов. Всплески заболеваемости возможны до конца 2021 года, поскольку вакцину от коронавируса выпустят не раньше конца 2020 года, а после первой волны пандемии в мире может последовать вторая, которая, по некоторым данным, уже началась в Китае.

Основным последствием реализации такого сценария будет волна банкротств в малом и среднем бизнесе. В этом сценарии правительство будет открывать и закрывать экономику в зависимости от уровня заболеваемости. Длительный локдаун приведет к дальнейшему сокращению сферы услуг и ретейла, падению спроса на недвижимость и сокращению производства и оптовой торговли. "Пандемия быстро не отступит. <...> Мы должны учиться жить и работать в режиме "тяни-толкай", с медленным включением и вероятностью местных выключений в следующие год-полтора", - отметил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка.

Эксперты рекомендуют властям расширять мощности медицинских учреждений после окончания карантина, сделать карантин более предсказуемым и коротким, а во время карантина использовать решительные меры поддержки экономики. Если карантины будут достаточно короткими (меньше 25% совокупного периода пандемии), государству дешевле субсидировать зарплаты в этот период, чем поддерживать резко увеличившееся количество безработных.

Также для предотвращения структурного кризиса правительству предстоит наращивать объемы поддержки экономики, считают в BCG. Сейчас объем заявленных мер в России оценивается примерно в 3% ВВП (включая госгарантии и налоговые отсрочки для бизнеса) - против 12% ВВП в среднем в развитых странах. Перечень российских мер и объем поддержки постепенно растут, но скорость, с которой выделяемые средства доходят до получателя, остается крайне низкой. Господдержку пока смогли получить только 10% предприятий, а предприниматели жалуются на бюрократию и отказы банков.

Резервом для увеличения помощи экономике может стать Фонд национального благосостояния с 8,4 трлн руб. Действующее законодательство требует от ФНБ только покрытия недополученных нефтегазовых доходов, на что в 2020 году уйдет 1,5 трлн рублей. В BCG считают, что регулирование можно изменить и разрешить тратить ФНБ также на поддержку бизнеса и занятости в течение года.

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