Из-за пандемии коронавируса президент США Дональд Трамп может потерпеть "историческое" поражение на выборах в ноябре 2020 года, предполагает аналитическая компания Oxford Economics.

В результате неблагоприятной экономической ситуации в США обе модели, по которым эксперты компании прогнозируют итоги президентских выборов, показывают победу кандидата от Демократической партии, сообщается в микроблоге Oxford Economics в Twitter в среду, 20 мая. При этом аналитики отмечают, что решающую роль могут сыграть явка избирателей и развитие ситуации с коронавирусом.

The poor economic backdrop means our state-based & national election models both suggest President Trump will lose the popular vote. But while economic factors point to a clear Democrat win, voter turnout and the evolution of the pandemic could be crucial https://t.co/0OhzZgSOtj pic.twitter.com/H64pV4ymfL