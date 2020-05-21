Скандальные украинские аудиозаписи: республиканцы в США форсируют расследование о сыне Байдена

Республиканцы в Сенате США форсируют расследование о деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине, где он в 2014 году вошел в правление компании энергетической компании Burisma. Комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам США в среду, 20 мая, большинством голосов поддержал решение под угрозой штрафных санкций затребовать документы у американской компании Blue Star Strategies, осущестлявшей консультационные услуги Burisma. Эти документы связаны с деятельностью Хантера Байдена, пишет Deutsche Welle.

Республиканцы хотят инициировать расследование в связи с подозрениями в том, что между работой Хантера Байдена в Украине и работе его отца на украинском направлении в администрации Барака Обамы существовал конфликт интересов. Председатель комитета Рон Джонсон неоднократно заявлял, что это расследование не должно повредить президентской кампании Джо Байдена . Однако в штабе Байдена считают, что, расследуя деятельность Хантера Байдена, Джонсон выполняет "политическое поручение" соперника Байдена на выборах Дональда Трампа.

Скандальные аудиозаписи, обнародованные в Украине



Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач во вторник, 19 мая, обнародовал компрометирующие аудиозаписи ряда телефонных разговоров, голоса участников которых похожи на голоса занимавшего пост президента Украины Петра Порошено, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-главы американского Госдепартамента Джона Керри.

Как следует из аудиофайлов, люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, в частности, обсуждали отставку занимавшего пост генерального прокурора Виктора Шокина, увязывая ее с выделением Киеву кредитных гарантий Международного валютного фонда (МВФ) на сумму в 1 млрд долларов (900 млн евро). Порошенко уже объявил о том, что эти записи были "сфабрикованы".

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