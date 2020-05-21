В России за сутки прибавилось 8849 случаев коронавируса и 127 умерших

NEWSru.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

За последние сутки в России выявлено 8849 новых случаев коронавируса в 84 регионах и 127 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране "нарастающим итогом" выявлено 317 554 заболевших в 85 регионах, говорится в сообщении. За весь период скончались 3099 человек.

За последние сутки по выздоровлению выписаны 7289 человек, общее число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 92 861 человека. В Москве отмечено 2913 новых случая COVID-19, в Московской области - 892, в Санкт-Петербурге - 408. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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