За последние сутки по выздоровлению выписаны 7289 человек, общее число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 92 861 человека.

В Москве отмечено 2913 новых случая COVID-19, в Московской области - 892, в Санкт-Петербурге - 408.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!