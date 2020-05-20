“Работа сложная, никто спасибо не скажет”. О чем рассуждал Зеленский в годовщину президентства

В начале пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства, Владимир Зеленский улыбнулся журналистам: "Давайте договоримся, что матч состоится при любой погоде".

Из-за карантинных ограничений Зеленский встречался с журналистами под открытым небом, на лужайке Мариинского парка в центре Киева. Парк был оцеплен, на входе журналистов не только пропускали через рамку металлоискателя, но и измеряли температуру.

Когда в какой-то момент из серого киевского неба начало дождить, Зеленский только улыбнулся и продолжил отвечать на вопрос, а журналисты, которых рассадили на социальную дистанцию друг от друга, поежились: перед пресс-конференцией им выдали резиновые перчатки, а не более уместные в такую погоду зонтики.

Русская служба Би-би-си собрала самое важное из того, о чем отчитывался Владимир Зеленский за почти три часа своего общения с журналистами.

Второй срок

Заявление Зеленского о том, что он не исключает своего выдвижения на второй президентский срок, стало, пожалуй, единственной новостью, прозвучавшей на этой пресс-конференции.

Год назад обещание пробыть президентом лишь один срок стало значимой причиной проголосовать за Зеленского для многих украинских избирателей: этот-то, мол, точно держаться за кресло не будет.

А политологи уже не первый месяц рассуждают, кто именно мог бы стать преемником Зеленского на посту.

И тут - оказалось, что не все так просто.

Сначала в ответ на вопрос, хватит ли ему одного срока для реализации всех своих планов, Зеленский заявил: "Искренне - одного не хватит", и лучезарно улыбнулся.

А спустя полчаса пояснил свою позицию по этому поводу подробнее.

По словам Зеленского, любой президент, имеющий 10-15% электоральной поддержки на момент старта избирательной кампании, не имеет права идти на выборы, так как это значило бы, что общество его не поддерживает. Сейчас показатели поддержки президента существенно выше, не преминул напомнить Зеленский.

"Я иду на один срок, как я говорил. Я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать. Буду думать, у меня есть, чем думать", - сказал Зеленский.

Это заявление мало чем отличается от позиции президента соседней Беларуси: несколько последних раз Александр Лукашенко баллотируется на новый срок именно по причине высоких показателей поддержки и в ответ на многочисленные просьбы выдвигаться со стороны общественности.

Крепкий хозяйственник

Несмотря на то, что конституция Украины относит к компетенции президента лишь вопросы иностранной политики и обороны, Владимир Зеленский несколько раз за пресс-конференцию обращался к вопросам развития народного хозяйства своей страны.

Зеленский рассуждал о реформе "Украинской железной дороги", рассказывал о мероприятиях, которые будут введены для того, чтобы привлечь на Украину крупных инвесторов, анонсировал "большую приватизацию", которая должна начаться сразу после эпидемии коронавируса, и рапортовал о борьбе с этой самой эпидемией.

"Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом", - заявил он.

По словам Зеленского, успехи страны в этой дисциплине оказались настолько значительными, что уже с этой пятницы будет возобновлено движение городского и пригородного транспорта, а со следующего понедельника откроются детские сады.

Это заявление прозвучало еще до того, как постановления об этом рассмотрел кабинет министров, который, собственно, уполномочен принимать такие решения. А еще до окончания пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для того, чтобы полноценно подготовиться к открытию садиков, столице Украины нужно не меньше 10-14 дней.

Довольно много времени Владимир Зеленский уделил масштабному дорожному строительству, которое в последний год развернулось в стране.

"Я хотел бы быть президентом, которого запомнят как человека, после которого на Украине появились дороги", - сказал он.

Время от времени Зеленский вдавался в довольно мелкие детали масштабных проектов, о которых рассказывал. Так было, когда он пообещал построить 25 больших спорткомплексов, по одному на каждую область, и назвать их именами спортивных легенд Украины. Или когда сетовал: в одной только Ивано-Франковской области расположено "1900 мостов и мостиков", а все их за президентский срок нужно отстроить и отремонтировать.

По иронии судьбы примерно в то же время, когда Зеленский рассказывал о грядущих успехах Украины в сфере мостостроения, в Днепропетровской области под колесами грузовика обвалился мост. Президент, оперативно проверив информацию, обнадежил зрителей: жертв нет, мост отремонтируют.

Россия и Донбасс

Спустя год на посту президент Владимир Зеленский в вопросах решения конфликта в Донбассе практически полностью перешел на риторику своего предшественника Петра Порошенко.

Он заявляет о приверженности минскому процессу и даже готовности бороться за него, однако тут же добавляет: во-первых, альтернативы ему нет, а во-вторых, именно к нему привязаны санкции западных государств против России.

Зеленский не поддерживает видение России, заключающееся в том, что в Донбассе продолжается внутриукраинский конфликт, а Москва только посредничает в его решении.

В ответ на прямой вопрос президент Украины заявил, что сторонами войны на востоке страны являются именно Украина и Россия - и это между ними идут переговоры в Минске. Более того, Зеленский заявил, что некоторые представители самопровозглашенных республик на минских переговорах имеют российские паспорта, и это, надо понимать, является лишним доказательством причастности Москвы к конфликту.

Так же Зеленский с ноткой негодования в голосе заявил, что никогда не приказывал украинским военным не отвечать в ответ на огонь со стороны вооруженных формирований "народных республик", однако, по словам президента, украинские военные никогда не стреляют первыми.

"Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем по боевикам", - заявил он.

Ответил Зеленский и критикам его прямых переговоров с Владимиром Путиным: "Я уверен, что мы должны это делать… Есть вещи, которые ты можешь понять, только когда ты один на один. И есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь услышать, когда ты один на один".

Тем не менее, сразу после окончания карантина Зеленский обещает провести новый саммит в нормандском формате и новый обмен пленными.

Если же через "несколько месяцев" станет окончательно понятно, что "Минск" не работает, Зеленский пообещал применить "план В" или "план С", которые имеются у Украины.

Еще одна новость, которую сообщил президент Украины: просьба Леонида Кучмы освободить его от обязанностей главы киевской делегации на минских переговорах. Если эта просьба будет удовлетворена, украинскую делегацию возглавит нынешний заместитель Кучмы, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Кумовство и кадры

Сразу несколько вопросов на пресс-конференции касались кадровой политики главы государства. Зеленскому ставили в вину назначения на высшие посты государственной власти своих давних товарищей - и это после того, как во время избирательной кампании он обвинял в этом же Петра Порошенко. Кроме того, ему напоминали о кадровой чехарде в правительстве: некоторые министры перед увольнением едва успевают поработать по месяцу.

"Ни одного кума или армейского друга я на должности не назначил и не назначу", - возмутился в ответ Зеленский.

Говоря о главе своего офиса, бывшем кинопродюсере Андрее Ермаке, которого сейчас называют самой могущественной фигурой в окружении Зеленского, президент напомнил, что образование у Ермака все-таки профильное: он закончил институт международных отношений.

"Он не мой кум, он мое доверенное лицо, я ему доверяю", - объяснил Зеленский.

По словам президента, на Украине сейчас царит настолько сильный кадровый голод, что он вместе с премьером, несмотря на все усилия, не может найти нормального министра культуры, образования или энергетики.

"Скажите мне, где же независимые энергетики в стране? Они есть? Дайте мне!" - восклицал Зеленский.

Дошло до того, что президент обратился непосредственно к журналисту "Украинской правды" Роману Кравцу, который задал ему вопрос о кадрах: "Вот вам, господин Роман, сейчас делаю предложение работы в офисе президента. Вы сами себе можете выбрать должность и потом отвечать за свои шаги и действия. Я вам нарежу программу действий и вы будете работать как господин Ермак, 25 часов в сутки".

А когда слегка ошалевший журналист отрицательно замахал головой, Зеленский продолжил: "Почему вы отказываетесь? Я не могу найти много людей, которые были бы профессиональными и чистыми, к сожалению".

Приключения Порошенко

На итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского прогнозируемо попросили прокомментировать одну из самых громких цитат из его предвыборных стадионных дебатов - фразу, брошенную в лицо тогдашнему президенту Петру Порошенко: "Я не ваш оппонент, я ваш приговор".

"Что касается приговора господину Порошенко… Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Но не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговоры - это суд", - сказал Зеленский, не исключив, что Порошенко могут обвинить в государственной измене.

В своем ответе Зеленский явно указывал на обнародованные накануне записи телефонных переговоров, которые предположительно вели бывший президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент США Джо Байден. По словам депутата парламента Андрея Деркача, обнародовавшего записи, они свидетельствуют о фактах "внешнего управления Украиной". Партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что записи "сфабрикованы ради дискредитации Украины".

Некоторые пользователи соцсетей еще во вторник подозревали, что публикация компромата на Порошенко напрямую связана с пресс-конференцией Зеленского и была рассчитана на то, что эти данные оперативно прокомментирует президент.

Фамилию Порошенко Зеленский на протяжении пресс-конференции называл еще не раз - причем однажды, когда у него спросили, чем конкретно он отличается от предшественника, президент разразился целым обличающим спичем.

"Я всем отличаюсь от Порошенко - и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет этой страной. Я действительно, может, не так красиво общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко, так и есть, но я такой, какой я есть. Я уважаю эту страну и уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого", - заявил Зеленский.

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