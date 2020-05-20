В Беларуси 32 426 случаев COVID-19. Уже две недели прирост — более 900 инфицированных в день

Tut.by

В Беларуси на 20 мая 32 426 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за последние сутки — 918 новых случаев.

Выздоровели и выписаны 11 415 пациентов (плюс 795 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 179 пациентов (плюс четыре за последние сутки). Всего проведено 387 673 теста (плюс 12 597 за последние сутки). Количество положительных тестов из числа новых за сутки — 7,3%. Это меньше, чем вчера, когда их было 8,7%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество позитивных от всех протестированных в день не больше 3%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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