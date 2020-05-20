Российская туристическая отрасль начнет возвращение к работе 1 июня: как это будет

Туристическая отрасль России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов уже с 1 июня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

"С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", - сказала Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале". Она отметила, что правила работы туристических объектов могут отличаться в зависимости от региона и будут уточняться до конца мая.

Глава ведомства отметила, что один из обсуждаемых вопросов касается того, надо ли превращать в резервацию весь санаторий, если в нем будет выявлен случай COVID-19, или необходимо изолировать лишь носителя вируса. Догузова назвала первый из этих вариантов неэффективным, вспомнив прецедент с лайнером Diamond Princess у берегов Японии - "когда всех людей закрывают на обсерватор, и они все гарантированно могут заразиться коронавирусом". "Я просто общалась с огромным количеством людей, ни одно санаторно-курортное учреждение при таком условии, конечно, запускаться не может", - подчеркнула она.

Поэтому Ростуризм просит Роспотребнадзор подойти к вопросу формирования правил работы санаторно-курортного комплекса более гибко, и не вводить чрезмерных мер предосторожности, которые ведут "только к невозможности бизнеса запуститься". В то же время важно не торопиться снимать ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, чтобы потом "не пришлось отматывать назад". При этом на летний сезон в Ростуризме смотрят "с большим оптимизмом".

Так, 23 мая на Кубани завершается режим карантина внутри муниципалитетов. Ограничения между районами и работа обсерваторов продолжатся. С 1 июня, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, в регионе начнут открывать курорты и санатории, имеющие медицинскую лицензию. Санатории смогут принимать туристов при наличии у них путевок на лечение. Гости смогут гулять по территории здравниц, но им по-прежнему нельзя будет посещать пляжи, парки, скверы, набережные и развлекательные объекты за пределами курортов. В самих санаториях не будут работать бассейны и спа-комплексы.

Авиакомпания Azur Air запустила продажи билетов на рейсы из Екатеринбурга в Сочи. Полетная программа стартует с 17 июня. Рейсы в аэропорт Адлера будут выполняться по средам и субботам. Стоимость билетов начинается от 6360 рублей. Они уже доступны для пассажиров на сайте авиакомпании, пишет портал 66.Ru. Помимо этого, власти Ставропольского края сейчас прорабатывают меры, при соблюдении которых санатории Кавказских Минеральных Вод в регионе смогут принимать туристов с 1 июня.

Что касается поездок за рубеж, то для этого должны совпасть два условия: открытие международного сообщения в РФ и открытие границ другого государства. Источник АТОР утверждает, что при самом благоприятном развитии событий возобновление международного авиасообщения Россией возможно не раньше августа 2020 года.

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