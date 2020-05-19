Россия близка к прохождению пика заболеваемости коронавирусом, но регионам грозит вторая волна

Как следует из математических моделей, 18 мая Россия в целом прошла пик первой волны эпидемии коронавируса (в Москве это случилось днем раньше). Нагрузка на систему здравоохранения начнет постепенно уменьшаться, но снятие ограничительных мер в большинстве регионов по-прежнему кажется преждевременным: не успев справиться с первой вспышкой эпидемии, многие регионы рискуют столкнуться с угрозой второй волны. Об этом пишет "Медуза".

Пик - это перелом эпидемии, когда людей, заразившихся несколько недель назад, и теперь выздоравливающих становится больше, чем тех, кто заразился недавно. В узком смысле прохождение пика означает, что достигнута максимальная нагрузка на больницы, где лечат средние и тяжелые осложнения инфекции.

По данным математических моделей, Москва прошла пик первой волны эпидемии коронавируса в воскресенье 17 мая, Россия в среднем - в понедельник 18 мая, все остальные регионы пройдут через пик до конца недели. Отдельно оговаривается, что модель не может точно спрогнозировать реальные случаи заражения в последние дни, когда в регионах начали снимать ограничения, и с ее помощью нельзя предсказать начало второй волны эпидемии. Данные модели подтверждаются исследованиями Университета Мельбурна и лаборатории Лос-Аламоса в США.

Журналисты отмечают, что в данной ситуации властям нужно действовать крайне осторожно и отменить ограничения так, чтобы регионы смогли избежать немедленного прихода второй волны. Согласно исследованию Университета Вашингтона, с прохождения пика до снятия ограничений должно пройти больше месяца: в случае с Россией ограничения могут быть сняты не раньше чем в начале июля. В противном случае не подавленная до конца эпидемия грозит новыми вспышками, источниками которой будут бессимптомные больные.

В случае масштабной вспышки у властей и врачей не будет ни времени, ни ресурсов, чтобы установить всех, с кем контактировали выявленные зараженные. Если цепочки заражения прервать не удастся, эпидемия вновь разовьется настолько, что придется вводить карантин. Так, например, было в апреле в Японии, где сохранившиеся с марта очаги инфекции вызвали вторую волну эпидемии, которая вынудила ввести карантин в Токио и еще в нескольких провинциях.

Между тем критерии, которые установили в России для снятия ограничений, вообще не включают в себя количество активных случаев в регионе. Российская методика основана на значении другого важнейшего показателя - так называемого "коэффициента воспроизводства" эпидемии Rt. Однако авторы критериев из Роспотребнадзора предлагают считать его крайне упрощенно, поделив сумму официально выявленных случаев заражения в регионе за последние 4 дня на сумму официальных случаев за предыдущие 4 дня.

Как отмечает "Медуза", эта методика не учитывает отсрочку в получении данных, недоучет реальных случаев заражения, в том числе бессимптомных и со слабыми симптомами, а также мотивацию регионов. Власти на местах теперь заинтересованы не в том, чтобы сообщать правду, а в том, чтобы занижать число выявленных зараженных. К тому же многие сведения из российских регионов просто нельзя считать статистикой, поскольку методика не предполагает никакой проверки и уточнения данных о выявленных случаях.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности 27 регионов к постепенному смягчению ограничений, так как за последние несколько дней в этих регионах показатель распространения вируса не превышает единицы, и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными. В первых пяти регионах возобновили работу промышленные предприятия, открываются организации сферы услуг, небольшие магазины, торгующие непродовольственными товарами. Люди могут возобновить прогулки и занятия спортом на улице, обязательным остается соблюдение дистанции и ношение масок. Режим самоизоляции для людей от 65 лет и старше сохранится до конца мая в полном объеме.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении ряда условий приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.

При этом премьер не назвал конкретные регионы, которые готовы к выходу из режима самоизоляции, однако известно, что коэффициент распространения коронавируса ниже единицы наблюдается в Москве и Московской области, Воронежской, Нижегородской, Свердловской областях, Краснодарском крае.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь сообщила, что в 23 регионах коэффициент распространения коронавируса ниже единицы, а в 19 равен единице. В среднем по России этот показатель составляет 0,9. По словам Голиковой, данные по коронавирусу выглядят оптимистично, темп прироста новых случаев снизился на 23,4%. По оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация стабилизировалась практически на всей территории России.

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