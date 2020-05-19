Британский парламент положил конец свободной трудовой иммиграции из ЕС

Нижняя палата британского парламента приняла законопроект, прекращающий свободный доступ на британский рынок труда гражданам стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Спустя три месяца после "Брекзита" Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении законопроект, направленный на прекращение свободного передвижения европейской рабочей силы. Документ вечером в понедельник, 18 марта, поддержал 351 депутат, 252 проголосовали против. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Палаты лордов.

Согласно документу, с 1 января 2021 года граждане стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии больше не будут иметь свободного доступа на британский рынок труда. По словам министра внутренних дел Прити Пател, новая иммиграционная система будет "более надежной, справедливой и простой". Кроме того, она сыграет "существенную роль" в оздоровлении британской экономики от последствий пандемии коронавируса, заявила британский министр.

Выдача британских трудовых и учебных виз европейцам будет регулироваться новой системой баллов, которая еще в феврале была представлена правительством Бориса Джонсона. Она предоставляет преимущество работникам, обладающим "особенной квалификацией". В частности, больше всего баллов получат те, кто уже имеет предложение о трудоустройстве в Великобритании, а также обладатели нужных в этой стране профессий или ученых степеней по научно-техническим специальностям.

Переговоры о дальнейших отношениях Лондона и Брюсселя зашли в тупик

Между тем переговоры Великобритании и ЕС о взаимоотношениях после "Брекзита" зашли в тупик. 15 мая по окончании третьего раунда переговоров представители обеих сторон выступили с обоюдными упреками в отсутствии подвижек по центральному вопросу о конкуренции в торговых отношениях. Главный переговорщик ЕС по "Брекзиту" Мишель Барнье заявил об отсутствии стремления Лондона завершить диалог, а также о поиске британцами выгоды от доступа к единому рынку ЕС без сопутствующих обязательств.

Представитель британского правительства Дэвид Фрост видит главное препятствие в переговорах в настойчивом требовании ЕС включить набор "новых и несбалансированных предложений по поводу так называемых "правил игры", которые привяжут Великобританию к законам и стандартам Евросоюза.

Великобритания официально вышла из состава ЕС 31 января 2020 года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники "Брекзита". До конца текущего года продолжается переходный период, во время которого Великобритания сохраняет доступ к внутреннему рынку ЕС и остается в таможенном союзе. Членство Великобритании в Евросоюзе продолжалось 47 лет.

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