В России впервые с начала мая отмечено меньше 9 тысяч случаев коронавируса за сутки

NEWSru.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

Впервые с начала мая в России зарегистрировано менее 9 тысяч случаев коронавируса за сутки. Прирост составил 8926 человек в 81 регионе. В четырех регионах - на Чукотке, Сахалине, в Еврейской АО и Ненецком округе - новых заражений не выявлено.

3577 случаев коронавируса (40,1%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Также за сутки зафиксирован 91 летальный случай. Всего в стране зарегистрировано 290 678 заболевших в 85 регионах и 2722 умерших. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 2836 человек - до 70 209. Агентство ТАСС подсчитало, что коэффициент распространения коронавируса в среднем по России опустился до 0,9 и держится ниже единицы пятый день подряд. В Москве коэффициент снизился с 0,77 до рекордных 0,73, что удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений. Статьи по теме: США передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких В России за сутки выявили более 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом В Москве отмечено 3238 новых случаев заражения, более 80% - у людей младше 65 лет. За сутки умерли 77 человек. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 146 062 случая коронавируса. Коэффициент, говорящий о скорости распространения заболевания, держится ниже единицы в шести из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Московская область (0,92), Нижегородская область (0,95), Дагестан (0,83), Краснодарский край (0,97), Свердловская область (0,96). В Московской области прирост заболевших составляет 921 человек, в Санкт-Петербурге - 425, в Нижегородской области - 279. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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