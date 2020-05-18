Во Франции за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на 483, превысив 28 000, сообщает министерство здравоохранения. За день до этого за 24 часа было зафиксировано 96 летальных случаев.

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