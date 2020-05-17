Обама рассказал выпускникам, что он думает о правлении Трампа в эпоху коронавируса

Экс-президент США Барак Обама подверг критике то, как нынешняя администрация Дональда Трампа справляется с эпидемией коронавируса. Нынешняя пандемия, по словам 44-го президента, продемонстрировала то, что многие политики "даже не пытаются делать вид, что контролируют ситуацию".

Обама крайне редко публично выступает с критикой Белого дома и с 2017 года, после истечения срока президентских полномочий, избегал публично критиковать своего преемника. И сейчас бывший президент конкретно фамилию Дональда Трампа не называл.

Обращаясь по видеосвязи с напутственным словом к студентам-выпускникам нескольких колледжей и университетов, где традиционно, со времен легализованной сегрегации, обучаются афроамериканцы (HBCU), Обама сказал, что им предстоит войти во взрослую жизнь в непростых условиях.

"Сейчас особые времена. Вы входите в мир, который переживает разрушительную пандемию и чудовищный экономический спад", - признал бывший президент, добавив: "Если мир станет лучше, то благодаря вам".

Экономика США вслед за мировой переживает худший спад в совеременной истории. Масштабы бедствия далеко не ясны, но уже сйчас Конгресс и Белый дом выделили на борьбу с эпидемией больше 3 триллионов долларов.

В США больше всего в мире жертв от Covid-19 - около 89 тысяч человек, - причем среди чернокожего населения госпитализаций и жертв несоразмерно больше, чем среди белого населения.

"Давайте говорить начистоту: болезнь вроде этой лишь высвечивает подспудное неравенство и те дополнительные трудности, с которыми чернокожему населению традиционно приходилось иметь дело в нашей стране, - сказал Обама во время своего онлайн-выступления в субботу. - И мы видим это несоразмерное воздействие Covid-19 на наше [чернокожее] сообщество".

Обама признал, что несправедливость, с которой сталкиваются афроамериканцы, явление не новое, и вспомнил недавний случай с убийством среди бела дня в штате Джорджия невооруженного молодого мужчины Ахмада Арбери. Он вышел на пробежку в окрестностях города Брансуик, где его застрелили бывший полицейский и его сын. Этот случай, произошедший в феврале этого года, вызвал очередной расистский скандал в США.

Обычно экс-президенты воздерживаются от прямой критики в адрес своих преемников, и Обама, покинув президентский пост в 2017 году, не делал никаких публичных высказываний в адрес Дональда Трампа.

Однако в последние несколько дней Обама открыто заявил, что поддержит президентскую кампанию Джон Байдена, своего бывшего вице-президента.

А во время группового звонка со своими бывшими сотрудниками некоторое время назад Обама назвал действия правительства по обузданию пандемии "хаотичным бардаком" и выразил сомнения в связи с решением минюста снять обвинения с бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сказав, что это может поставить под угрозу верховенство закона в США.

Дональд Трамп в ответ на это запустил в "Твиттере" хэштег "Обамагейт", обвинив бывшего президента и его помощников в преступной попытке подорвать его президентство.

"Самое большое политическое преступление в американской истории, в стократ!" - написал Трамп на прошлой неделе в "Твиттере".

Майкл Флинн был уволен с поста советника по нацбезопасности после того, как дезинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих переговоров с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым в числе прочего обсуждал возможность отмены санкций против России. В январе 2017 года Флинн дал ложные показания об этом агентам ФБР.

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