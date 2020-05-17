В Латвии найден потерянный Агентством гражданской авиации беспилотник

В Латвии найден в пропавший в первых числах мая дрон. Аппарат обнаружили в лесу в Гаркалнском крае, сообщил в воскресенье представитель Агентства гражданской авиации (АГА) Айвис Винцев, передает "Интерфакс". Как сообщаетс, дрон был обнаружен в минувшую пятницу.

Информация о дроне поступила от заметившего его человека, после чего на место происшествия отправились эксперты АГА и представители владельца летательного аппарата - компании "UAVFactory".

Дрон зацепился за кроны деревьев. Для его снятия пришлось привлекать Государственную пожарно-спасательную служуа (ГПСС). Затем дрон был передан агентству для расследования

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По информации с носителей данных уже известно, что дрон совершил посадку 2 мая в 19:48. Восстанавливаются данные о территории его перемещения.

Напоним, 2 мая во время полета у дрона размерами 5,5 метров на 3,5 метра по техническим причинам отключилась система управления и аппарат улетел в неизвестном направлении. Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета - примерно 70 км в час. Сообщалось, что горючего достаточно примерно на 90 часов полета.

В поисках потерявшего управление дрона по просьбе АГС и ГАО "Latvijas Gaisa satiksme" участвовал армейский самолет Ан-2.

Из-за пропавшего дрона было закрыто воздушное пространство аэропорта "Рига". Самолету авиакомпании "SmartLynx" Урумчи - Рига пришлось приземлиться в Таллине.

В связи с инцидентом была приостановлена лицензия "UAVFactory" на полеты повышенного риска. Причины происшествия будут выяснены в ходе расследования.

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