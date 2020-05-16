Новый опасный воспалительный синдром отмечен у почти 230 детей в ЕС

Врачи изучают возможную связь нового синдрома с SARS-CoV-2. Специалисты ECDC договорились о включении информации о нем в сводки, касающиеся ситуации с COVID-19 на уровне ЕС.

В странах ЕС, Европейской экономической зоны и Великобритании с начала года зарегистрировано около 230 "подозрительных случаев", сопровождавшихся появлением у детей так называемого "педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома" (ПМВС), который врачи на данном этапе ассоциируют с возможным инфицированием SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в базирующемся в Стокгольме Европейском центре по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC).

При этом от ПМВС умерли два ребенка - по одному в Великобритании и во Франции.

"На сегодняшний день связь между SARS-CoV-2 и этим новым клиническим признаком мультисистемного воспаления еще не установлена, хотя она и кажется вероятной", - отмечают эксперты ECDC.

Эпидемиологические исследования, проведенные до текущего момента, свидетельствовали, что дети менее подвержены воздействию COVID-19. Лишь в 2,1 процента лабораторного выявленных случаев COVID-19, информация о которых была передана Европейской системе мониторинга (TESSy), речь шла о заболевших в возрастной группе от 0 до 14.

Информацию о синдроме включат в сводки ЕС

Специалисты ECDC договорились с государствами-членами ЕС, еврозоны и Великобританией о включении информации о ПМВС в качестве возможного осложнения в сводки, касающиеся наблюдения за ситуацией с COVID-19 на уровне ЕС.

Ранее авторы исследования, изучавшие ситуацию с коронавирусом в педиатрическом отделении больницы в итальянском Бергамо констатировали, что число детей, госпитализированных с симптомами ПМВС с февраля по апрель, было примерно в 30 раз больше обычного.

Схож с болезнью Кавасаки

Острый воспалительный синдром схож с редко встречающейся болезнью Кавасаки. Ее диагностируют в основном у младенцев и дошкольников до пяти лет. Новый опасный синдром встречается и у детей старшего возраста, он сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим кожу, глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Синдром Кавасаки назван по имени японского педиатра Томисаку Кавасаки, который в 1967 году впервые описал симптомы этого заболевания. Точная его причина до сих пор не установлена, хотя некоторые ученые полагают, что оно может быть вызвано вирусной инфекцией.

Актуальная статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса.

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