Россиянам грозит штраф до 40 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус

Россиянам грозит штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей за уклонение от тестирования на коронавирус при подозрении на инфекцию, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Это квалифицируется как бездействие при коронавирусе и влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия").

К ответственности также могут быть привлечены люди с подтвержденным COVID-19 и контактировавшие с больными, нарушившие требование об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах. Кроме того, штраф грозит тем, кто прибыл в РФ из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и не сообщил об этом, а также о месте своей регистрации и фактического пребывания.

Бездействие также выражается в уклонении от обращения за медицинской помощью на дому в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, без посещения медицинских организаций, добавили в МВД.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 11 мая поручил правительству и властям регионов нарастить объемы тестирования населения на COVID-19, говорится на сайте Кремля. В Москве с 15 мая началось выборочное бесплатное тестирование горожан на антитела к коронавирусу.

Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции). К концу мая планируется делать по 200 тысяч анализов в сутки.

Пройти тестирование можно будет по приглашению, высланному по SMS или на электронную почту: отбор будет случайным в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания. Каждые несколько дней приглашения будут получать примерно 70 тысяч москвичей.

Кровь будут брать в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом административном округе). В каждой поликлинике будет открыто по два процедурных кабинета. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию.

Таким образом власти надеются максимально рано выявлять коронавирус у бессимптомных носителей и узнать реальную динамику распространения инфекции. Данные будут публиковаться на портале mos.ru, на их основе власти будут принимать решения о сохранении либо смягчении ограничений в городе.

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