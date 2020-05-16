Почему москвичи с COVID-19 жалуются на "Социальный мониторинг"

Приложение московской мэрии, призванное контролировать соблюдение заболевшими COVID-19 карантина, вызвало массовую критику. На что жалуются москвичи? DW собрала несколько историй.

В середине апреля 30-летний житель Щербинки Владимир Перевалов обратился за медицинской помощью - у него поднялась высокая температура. На следующий день ему сделали тест на COVID-19, он оказался положительным. Тогда же Владимир подписал постановление о том, что он "уходит на самоизоляцию" на 14 дней.

"С тех пор больше никаких знаков внимания со стороны врачей не было, никто мне не писал и не звонил. Но в конце апреля пришла единственная СМС со ссылкой на постановление, что я должен скачать приложение "Социальный мониторинг", - рассказал Владимир в интервью DW.

Как работает приложение "Социальный мониторинг"

По словам Владимира, скачать приложение оказалось нетривиальной задачей - его попросту не было в App Store, а по номерам "горячей линии" мэрии Москвы никто не отвечал. Лишь к 3 маю "Социальный мониторинг" появился в магазине приложений.

Суть приложения заключается в том, что оно отслеживает геопозицию смартфона заболевшего и просит его несколько раз в день прислать собственную фотографию. Однако, по словам Владимира, эта функция работает некорректно.

"Я постоянно пропускаю эти уведомления с требованием сделать селфи, они приходят очень странно и не остаются в уведомлениях, как это бывает у всех обычных приложений. В итоге приходится весь день держать телефон в руках, заходить в приложение и проверять, появились ли в нем новые требования отправить селфи", - добавил Владимир.

Массовые штрафы за "нарушение" изоляции

В итоге, несмотря на полную самоизоляцию и выполнение всех требований, Владимир все равно получил три штрафа, каждый по 4000 рублей. Более того, по его словам, сначала он даже ничего не знал о них. "Я вообще не волновался о штрафах, пока не увидел посты в Facebook о том, что многих наказывают за нарушение режима самоизоляции, я сразу проверил "Госуслуги" и действительно нашел у себя штрафы без каких-либо объяснений того, что я сделал не так", - рассказал Владимир.

Схожие истории корреспонденту DW рассказали еще несколько человек, заболевших коронавирусом. Москвичи также массово жалуются на "Социальный мониторинг" в отзывах к приложению в магазинах App Store и Google Play.

За что приложение чаще всего критикуют в соцсетях

Например, там можно найти такие отзывы: "Это просто ужасно, я получил штраф, хотя приложения для iPhone еще не было". "Глючит по-страшному, постоянно выдает ошибки, невозможно отправить фото". "Мне прислали штраф уже после окончания изоляции, когда я пошла в аптеку. Страна бардака". "Спокойствие больного - залог его выздоровления, а эти стрессовые программы убивают и сон, и распорядок дня".

Одна из пострадавших рассказала, что ей приходится несколько раз в день делать и отправлять фото грудного ребенка, а другая, что пропустила требование сделать фото в полпятого утра или во время дневного сна. Некоторые из авторов сказали, что слежка при помощи смартфона напоминает им "антиутопию".

Корреспондент DW увидел не меньше сотни подобных отзывов в различных социальных сетях. Некоторые из получивших штрафы объединяются в группы и делятся в них своими историями, например, такая группа появилась в Facebook под названием: "Оштрафованы за то, что заболели", сейчас в ней более 250 человек.

Как москвичи борются с "Социальным мониторингом"?

Цель таких групп - выработать стратегию по борьбе с неправомерными штрафами. В этом им помогают адвокаты, например, группа московских юристов составила и разместила в открытом доступе типовую жалобу на штрафы, сделанные через "Социальный мониторинг", ее нужно вместе с копией постановления направить в районный суд.

Одна из составителей жалобы, муниципальный депутат округа Богородское Москвы Юлия Муравская, рассказала в интервью DW, что такие штрафы, по сути, незаконны. "Эти штрафы назначаются в автоматическом режиме. Согласно актуальным разъяснениям Верховного суда и Федеральному кодексу об административных правонарушениях, административное расследование по данной категории дел производится только в общем порядке, с составлением протокола сотрудником правоохранительных органов и рассмотрением дела в суде", - заявила Муравская.

Более того, по ее словам, "Федеральный КоАП вообще не рассматривает мобильное приложение как легальное средство автоматической фиксации правонарушений. Таким образом, все штрафы за неисполнение требований приложения "Социальный мониторинг" должны быть аннулированы".

Какова позиция властей Москвы?

Московские власти придерживаются другого мнения и уверены, что "ошибки при оформлении штрафа маловероятны". "На нарушителей режима самоизоляции наложено 35 тысяч штрафов, ни один из этих штрафов обжалован не был", - заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в интервью ТАСС. При этом Данчиков указал, что ошибочно оштрафованные граждане могут подать апелляцию после получения официального письма с постановлением о совершении административного правонарушения.

Как отмечает агентство городских новостей "Москва", Данчиков заявил, что "контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции является для нас приоритетом, ведь именно недисциплинированное поведение болеющих граждан приводит к ускорению темпов распространения вируса".

Он пояснил, что для недопущения подобной ситуации в Москве применяются технические инструменты по фиксации нарушения самоизоляции, а проходящие на дому лечение пациенты подписывают соответствующий документ. Также граждане дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания документов установить приложение "Социальный мониторинг", которое отслеживает их местоположение. Если вдруг пациент подписал соглашение и впоследствии отказался пользоваться приложением или перестал реагировать на уведомления, то его могут привлечь к административной ответственности, сообщил чиновник.

"Это история о полностью неработающих институтах. Я сейчас не выхожу из дома, потому что могу быть оштрафован. Никто и ничего не говорит, как мне сейчас выйти из карантина, чтобы узнать это, надо сделать тысячу звонков, я к этому не готов", - заявил в интервью DW Владимир Перевалов. Так же как и другие москвичи, он готовится обжаловать штрафы. "Я при живых свидетелях с 9 апреля сижу дома, платить за то, что я ничего не нарушал, не хочется", - сказал Владимир.

DW направила запрос в штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации статьи ответа оттуда получено не было.

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