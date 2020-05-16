Петербургская больница, где загорелся ИВЛ, заказала новые в Германии

Петербургская больница святого Георгия, в которой во время пожара из-за загоревшегося аппарата искусственной вентиляции легких во вторник, 12 мая, погибли пять человек, разместила контракт на 84 немецких аппарата ИВЛ. Аппараты Prisma 25ST, закупаемые больницей, предназначены для неинвазивной искусственной вентиляции легких. Они произведены в Германии в этом году. Стоимость контракта составила 27,7 млн рублей. Поставить аппараты должны до конца года. После пожара в медучреждении временно отказались использовать аппараты российского производства "Авента-М", которые сейчас проверяет Росздравнадзор.

"До вчерашнего дня [пожара] претензий к ним не было, расследование проводится… Они получены нами 1 мая", - сказал журналистам завотделением общей реанимации больницы Святого Георгия Владимир Сулима.

Росздравнадзор в среду приостановил обращение произведенных с 1 апреля моделей на территории России до окончания проверки. Во многих российских регионах, закупивших "Авенту-М", перестали использовать эту модель.

Контракт на поставку 237 этих аппаратов производства Уральского приборостроительного завода с концерном "Радиоэлектронные технологии" ("КРЭТ") петербургская больница заключила 24 апреля. Общая стоимость контракта составила 441,3 млн рублей. Это самый крупный контракт на "Авенту-М", заключенный российской больницей в пандемию. Помимо "Авенты" больница также закупила три ирландских аппарата и 16 китайских на общую сумму 75,6 млн рублей.

Срок исполнения контракта на закупку "Авенты" был установлен до конца 2020 года. До сегодняшнего дня данных о его исполнении в реестре не было. Однако в пятницу, 15 мая, там появилась эта информация. На портале госзакупок появились данные о поставке 22 аппаратов, а также акт ввода их в эксплуатацию. Глава минпромторга Денис Мантуров в пятницу заявил журналистам, что "Авента-М" прошла цикл испытаний на предприятии перед поставкой в медучреждения. "Могу сказать, что все эти требования и нормы, конечно же, обеспечиваются на предприятии, потому что это связано, в первую очередь, со здоровьем людей", - заявил он.

В пресс-службе "КРЭТ", входящего в госкорпорацию "Ростех", заявили, что аппараты этой марки поставляются в медучреждения с 2012 года, они прошли тестирование под высокой нагрузкой и нареканий к их безопасности не было. Неизвестно, насколько закупленные немецкие аппараты смогут заменить российские, которые пока нельзя использовать. В больнице на звонки Би-би-си не ответили. Как следует из данных, приведенных членом Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексеем Старченко, есть "проблемы" с тем, что больныекоронавирусом изначально не получают неинвазивную искусственную вентиляцию легких."У нас есть обычные кислородные канюли, которые вставляют в нос. Они как бы дуют, но в легкие должен вдохнуть сам пациент. То есть вокруг него как-бы создается облако кислорода, которым пациент дышит. А если он плохо дышит и вдыхает небольшие объемы, то есть дыхательная способность снижена, то пациент не получает того, что ему нужно. Для это нужна неинвазивная вентиляция легких. В тех историях, которые я смотрел, этого пока мало", - пояснил Старченко в интервью порталу "19Rus". По его словам, одного вдувания воздуха недостаточно, и из-за этого состояние больных может ухудшаться.

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