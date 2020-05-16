Коронавирус: власти Нидерландов советуют одиноким найти себе партнера

Власти Нидерландов выпустили методичку для одиноких жителей страны, которым не хватает интимных отношений во время пандемии. Они советуют таким людям найти себе "приятеля/приятельницу по сексу".

Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды, подготовивший эти рекомендации, советует одиноким людям договориться о встречах с каким-нибудь одним человеком.

Но если у кого-то из них проявятся симптомы Covid-19, отмечается в рекомендациях, от секса им нужно будет воздержаться.

Правила социального дистанцирования действуют в Нидерландах с 23 марта. Власти тогда ввели так называемый умный или таргетированный карантин.

Условия были гораздо менее строгими, чем в соседних странах: жителям разрешали собираться группами по несколько человек с условием соблюдения социального дистанцирования.

Тем не менее власти попали под огонь критики со стороны одиноких людей, которым карантин осложнил и без того непростые поиски партнера.

И вот 14 мая появилось руководство, в котором признается, что одиноким тоже хочется физического контакта во время пандемии - не меньше чем людям, состоящим в отношениях,.

Но если одинокие люди решат заняться сексом, предупреждают авторы рекомендаций, им нужно будет соблюсти предосторожности для минимизации риска заражения коронавирусом.

Рекомендации института здравоохранения

"Обсудите друг с другом, как вам удобнее делать это вместе. Например, встречайтесь с одним и тем же человеком и для физического контакта, и для секса (например, с "приятелем по объятиям" или с "приятелем по сексу"), но при условии, что вы не заражены", - говорится в рекомендации.

"Договоритесь с этим человеком о том, с кем еще вы будете видеться. Чем больше людей вы будете видеть, тем выше шанс распространить коронавирус".

В рекомендации также содержится совет для тех, кто живет с партнером, у которого подозревается заражение коронавирусом.

"Не занимайтесь сексом со своим партнером, если он самоизолировался из-за подозрения на коронавирус", - говорится в рекомендации.

"Возможен секс с собой или дистанционно с другими людьми", - продолжают авторы этого документа, рекомендуя также в качестве альтернативы совместное чтение эротических рассказов или совместную мастурбацию.

Ослабление ограничений

В понедельник Нидерланды начали ослаблять карантинные меры.

В рамках первой фазы выхода из карантина открылись библиотеки, парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты и массажные салоны.

Ослабление ограничений произошло после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна добилась прогресса в снижении числа заражений коронавирусом и смертельных исходов.

За последние сутки в стране было выявлено 200 случаев заражений, умерли 53 человека.

Всего с начала эпидемии Covid-19 в Нидерландах коронавирус был диагностирован у 43880 человек, скончались более 5500 зараженных.

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