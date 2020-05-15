ФРГ не освободила "Северный поток-2" от газовой директивы ЕС

Федеральное агентство по сетям на соответствующее ходатайство Nord Stream AG ответило отказом. По мнению агентства, новый газопровод не подпадает под исключение.

Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) ФРГ отказало в освобождении строящегося газопровода"Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, обнародованном в пятницу, 15 мая. Агентство объяснило свое решение тем, что этот газопровод не был достроен до 23 мая 2019 года и потому не подпадает под исключение.

В заявлении пресс-службы указывается, что поскольку данное условие соблюдено не было, на "Северный поток-2" при вводе в эксплуатацию будут распространятся меры регулирования, предусмотренные законодательством ФРГ, а также нормы европейской газовой директивы, требующие разделения компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих, а также европейские нормы, касающиеся доступа к сети и цен.

Возможность обжалования

В документе отмечается, что компания Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать это решение в суде.

Эта компания направила в Федеральное агентство по сетям заявку об освобождении от газовой директивы ЕС в начале 2020 года, аргументируя, что понятие "достроен" или "закончен" не следует трактовать узко, однако германский регулятор не согласился с этим.

Согласно новой газовой директиве ЕС, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50 процентов его пропускной мощности - резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но лишь с одобрения Еврокомиссии.

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