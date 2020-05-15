В Беларуси 27 730 человек с COVID-19. Больше недели стабильный прирост — более 900 случаев в сутки

Tut.by

Foto: Itar-Tass / Scanpix

В Беларуси на 15 мая зарегистрированы 27 730 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за последние сутки — 958 новых случаев.

Выздоровели и выписаны 8807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 639 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 156 пациентов (плюс пять за последние сутки). Всего проведено 321 705 тестов. За последние сутки провели рекордное количество тестов — 13 549. При этом есть позитивный рекорд — число положительных из них — 7%. Это самый низкий процент с середины апреля. По данным экcпертов, страна справляется с эпидемией, когда этот показатель становится меньше 3%. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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