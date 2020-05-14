Экологи предрекли человечеству приход новой пандемии из вырубленных джунглей Амазонки

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил бразильский эколог Давид Лапола. Его слова приводит РБК со ссылкой на AFP.

По словам эколога, вырубая джунгли, люди все дальше проникают в некогда дикие районы, что увеличивает угрозу передачи вирусов человеку. "Амазония - это огромный резервуар вирусов. Нам лучше не испытывать удачу", - предупредил Лапола, заявив, что принципы хозяйственного освоения Амазонии необходимо пересмотреть, иначе мир рискует столкнуться с вспышками болезней, последствия которых трудно предсказать.

Так, продолжение хищнической вырубки лесов Амазонии, региона, включающего в себя часть территорий Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы, может привести к вспышке зоонозов - болезней, передающихся от животных к человеку, одной из которых стала и коронавирусная инфекция COVID-19. До сих пор такие случаи отмечались в основном в Африке и Южной Азии.

По прогнозам метеорологов и международных организаций, в 2020 году человечеству угрожает не только коронавирус: проблема глобального потепления никуда не делась. В июне США ожидает полугодовой сезон ураганов, и потепление океанов означает, что ураганы будут мощнее обычного. Над перегретыми морями льет активнее, чем над прохладной сушей, что лишает континенты дождя и вызывает засуху. Повышение температуры в западной части Индийского океана чревато засушливым летом и лесными пожарами в Австралии, а потепление вод северной Атлантики грозит высушить и спалить леса бассейна Амазонки.

Хотя благодаря урожайности прошлого года в мире более чем достаточно зерна, из-за пандемии обрушился мировой продовольственный рынок: на складах и в портах не хватает здоровых работников, грузовики простаивают без водителей, и перевозки резко сократились. А уже готовую еду, которой сейчас в мире даже с избытком, в нынешних условиях сложно собрать и развезти по супермаркетам.

Угроза продовольственного кризиса вкупе с пандемией коронавируса оборачивается для богатых государств серьезными расходами и становится поводом для того, чтобы сократить помощь бедным странам. О крупнейшем гуманитарном кризисе со времен Второй мировой войны предупреждали задолго до коронавируса, а с его учетом с масштабным голодом в этом году могут столкнуться три десятка бедных стран. По данным ООН, в мире хронически недоедает почти 1 млрд человек - каждый восьмой житель планеты. А из-за вызванного коронавирусом кризиса их число вырастет еще на 130 млн только за 2020 год. Кроме того, миру угрожает нашествие саранчи, появившейся в Йемене благодаря теплой и дождливой зиме.

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