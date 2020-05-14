Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о его "кровожадности" и пожирающем легкие организме

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, у которого подтвердился коронавирус, лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом он сам рассказал в интервью "Коммерсанту". "Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет", - сообщил Песков.

Он отметил, что сотрудники администрации президента тестируются на коронавирус "практически в ежедневном режиме". "Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем. Затем, к сожалению, заболел один из моих коллег, с которым я общался, и мне пришлось после 1 мая сесть на режим самоизоляции", - рассказал представитель Кремля.

При этом он продолжал тестироваться, и один из тестов показал положительный результат. По словам Пескова, в первый день у него не было никаких симптомов, а потом началась "неприятная" температура выше 37 градусов, и "ломало". У супруги Пескова Татьяны Навки были такие же симптомы, но температура "повыше". Два-три дня супруги лежали дома, но "когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору", поехали в больницу и сделали компьютерную томографию.

Песков отметил, что этот момент "поймали вовремя". "В этой болезни главное - не пропустить. Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", - констатировал он.

Особенность COVID-19, по словам Пескова, в том, что легкие "пожирает" не столько сам вирус, сколько свой же организм. "То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как..."

Отвечая на вопрос о контактах с президентом, Песков отметил, что не контактировал с ним очно больше месяца. "И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена", - пояснил он, добавив, что видеоконференции могут проходить как в открытом, так и в закрытом режиме, а "современные технологии позволяют обеспечить режим секретности".

Песков подчеркнул, что его семья соблюдала все меры предосторожности и "очень аккуратно" сидела полтора месяца дома, но уберечься от заражения все же не удалось. Песков продолжал ездить на работу, "но тоже предохраняясь".

"Но вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно. Единственный путь, и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе, - надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром", - сказал пресс-секретарь Путина.

Журналист Андрей Колесников поинтересовался судьбой "блокатора вирусов" в виде бейджика, который заметили у Пескова в начале апреля. После многочисленных публикаций о сомнительной эффективности такого приспособления и его потенциальной опасности Песков снял блокатор. Он рассказал, что продолжал возить бейджик в машине и возит до сих пор, но согласился с Колесниковым, что, может, и зря его снял.

По мнению Пескова, человечеству предстоит всегда жить с различными коронавирусами: "Это же живые организмы, они отвоевывают себе место для жизни на Земле". Сейчас надо дождаться вакцины, которую специалисты, по словам Пескова, во время испытаний вкалывают сами себе. "Не будем называть учреждение, людей. Но это люди, которые являются фанатами своего дела в лучшем смысле этого слова", - сказал он.

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