Грузия будет готова принимать международных туристов с 1 июля

Грузия может стать первой страной, которая открывает свои двери для иностранных туристов после нескольких месяцев блокировки из-за пандемии коронавируса.

Грузия с 15 июня возобновляет оказание местных туристических услуг и будет готова принимать международных туристов с 1 июля.

«Мы создадим безопасные коридоры на сухопутных границах с нашими соседними странами и, на основе двусторонних переговоров, со странами, которые представляют для нас туристический интерес. Переговоры уже идут. Грузия станет одной из первых стран, которые откроют свои границы и туристическую инфраструктуру для приема гостей из-за рубежа», - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Он также пообещал освободить предприятия туристического сектора от уплаты налогов на недвижимость в 2020 году и субсидировать на 80% платежи по кредитам до 1,3 млн евро для отелей с оборотом 5,7 млн евро или меньше.

По данным на 12 мая, в Грузии зарегистрировано 639 случаев заражения коронавирусом и 11 смертельных случаев, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Чрезвычайное положение в Грузии продлится до 22 мая. Меры включают в себя комендантский час ночью и закрытие большинства магазинов, ресторанов и кафе. Общественный транспорт был приостановлен, также были запрещено собираться более, чем по три человека.

В начале мая правительство объявило о постепенном снятии ограничений. Первым сектором экономики, который был перезапущен, стала строительная индустрия 5 мая. C 11 мая был вновь разрешен въезд и выезд из Тбилиси. Также открылись расположенные вне торговых центров розничные и оптовые магазины, за исключением магазинов, торгующих одеждой и обувью.

С целью предупреждения распространения эпидемии коронавируса Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси были заблокированы c 15 апреля. Батуми и Кутаиси были открыты на прошлой неделе. C 14 мая также открывается город Рустави.

Власти Грузии обещают возобновить оказание туристических услуг с учетом мер безопасности, над которыми уже работает Министерство здравоохранения совместно со Всемирной туристической организацией ООН. Туристов будут принимать в «зеленых зонах», где случаи заражения коронавирусом не подтверждены.

«Безопасность будет для нас главным условием. Грузия - одна из первых стран в мире, которая заявила, что откроет туристическую индустрию в очень короткие сроки… Важно, чтобы отели или объекты общественного питания, гиды и туристические агентства отвечали установленным международным критериям безопасности. Соответственно, все курорты или отели, которые будут отвечать нормам, будут активны в сфере туристических услуг», - заявила Мариам Квривишвили, глава Национальной администрации туризма.

Квривишвили добавила, что в ближайшее время власти начнут приводить в порядок инфраструктуру как горных, так и морских курортов. На первом этапе курорты будут принимать только внутренних туристов, а затем и иностранных.

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