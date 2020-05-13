Польша назвала главной угрозой "неоимперскую" политику России

Варшава назвала самой серьезной угрозой своей безопасности "неоимперскую политику" российских властей. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности Польши. Ее подписал президент страны Анджей Дуда, сообщает сайт главы государства.

Он отметил, что предыдущая стратегия действовала с 2014 года, когда в стране "была совершенно другая реальность". "Сегодня у нас здесь восточный фланг НАТО, и это очевидный элемент безопасности как для нас - государств Балтии, так и для стран Североатлантического союза на юге Европы", - подчеркнул Дуда.

По его словам, за пять лет на 30 тысяч солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличились расходы на оборону. Также президент отметил, что за прошедшее время был построен терминал по разжижению газа, который в настоящее время расширяется, и начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу. По его словам, это позволит "избежать энергетической зависимости" от России. При этом Дуда посетовал, что Польша покупает российский газ по более высокой цене, чем Германия.

По поводу России в тексте стратегии говорится, что Москва активно развивает свои наступательные военные возможности, в том числе на западном направлении, расширяет так называемую концепцию сдерживания противника в Балтийском регионе, в частности в Калининградской области. Также упоминаются проводимые Россией масштабные армейские учения, сценарий которых предполагает конфликт с одной из стран-членов НАТО, быстрое развертывание значительного воинского контингента и даже использование ядерного оружия.

"Агрессия в отношении Грузии, аннексия Крыма и действия на востоке Украины нарушают основные принципы международного права и подрывают основы европейской системы безопасности", - подчеркивается в стратегии. Дальнейшее встраивание в трансатлантические и европейские структуры в документе названы "главным фактором, определяющим безопасность Польши".

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох ранее заявил, что в новой стратегии "внешние угрозы неизменны". "Главная из них - последствия агрессивной политики России", - сказал он.

По словам Солоха, в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов. "В стратегии мы подчеркиваем, что мы должны стремиться к тому, чтобы тратить 2,5% ВВП на оборону. Пандемия не меняет векторов политики нашего восточного соседа", - заявил он.

Неоднократные обвинения в агрессии в отношении стран Прибалтики и Восточной Европы Россия всегда категорически отрицала, в ответ указывая на недружественные шаги со стороны союзников по НАТО. Присоединение Крыма Москва называет восстановлением исторической справедливости, отмечает радио "Свобода".

В конце прошлого года между Россией и Польшей разгорелся дипломатический скандал, которому предшествовала резолюция Европарламента о роли СССР в развязывании Второй мировой войны. Президент Владимир Путин назвал польского посла, работавшего в Берлине в 1934-1939 годах, "сволочью" и "антисемитской свиньей". Позднее Сейм Польши одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные и не соответствующие правде" заявления высших российских должностных лиц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!