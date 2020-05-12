В Беларуси 24 873 человека, зараженных COVID-19. Уже неделю прирост более чем по 900 случаев в сутки

Tut.by

Foto: Itar-Tass / Scanpix

В Беларуси на 12 мая зарегистрированы 24 873 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава. Уже неделю прирост составляет более 900 случаев в сутки. За последние было 967 человек.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента (плюс семь за последние сутки). Выздоровели и выписаны 6974 пациента (плюс 443 человека за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. В Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 284 445 тестов. По медицинским показаниям налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией. Это значит, что тест не может пройти любой желающий, на такое тестирование направляет врач. Напомним, озвученные прогнозы о ежесуточном приросте в 300−400 случаев и о пике заболеваемости в начале мая не оправдались. Анализ данных по инфицированным показывает, что число заболевших заметно возрастает через пять−семь дней после религиозных и массовых мероприятий. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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