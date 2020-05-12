Лукашенко — о ситуации с коронавирусом: "Головой все отвечают за смертность населения"

На совещании, посвященном рассмотрению проекта указа о социальной поддержке отдельных категорий белорусов, Александр Лукашенко затронул и ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба президента. Если коротко, наш метод используют и другие страны, а чиновники головой отвечают за спасение жизней людей.

— Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже Бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших [с коронавирусом] в Беларуси за эти три месяца, — заявил Лукашенко.

— Посмотрите на восток — дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия, — добавил он.

«Головой все отвечают за смертность населения»

Президент уверен, что показатели и динамика скоро забудутся, а вот о погибших людях будут помнить.

— Будем лечить людей, будем смотреть, что будет дальше. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется. Железно надо требовать от Минздрава и врачей сохранения жизни людей. Я об этом в храме недавно говорил, и я это беру на серьезный контроль, — заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что, естественно, чем более широко проводится тестирование, тем больше фиксируется случаев заболевания. Однако главное — уделить внимание заболеваемости пневмониями, и не только на фоне коронавируса.

— Вчера я дал команду, чтобы немедленно представили мне прогноз не по COVID-19 (у нас этот прогноз есть), а по пневмониям. По всем пневмониям, в том числе ковидным, — сказал он. — У нас, и не только у нас, везде проблема номер один в лечении — это пневмонии.

Что касается пневмоний, Лукашенко констатировал, что в Беларуси уже нет такого прироста, как было даже 2−3 недели назад. «Дай бог нам на этом уровне выдержать», — отметил президент.

Выздоравливающих — на санаторно-курортное лечение

Он также отреагировал на информацию, что в больницах врачи, в частности, речь шла о Гродненской области, якобы выписывают из больниц не вылечившихся людей на долечивание в санатории.

— Хочу, чтобы все понимали, в чем суть: мы лечим людей в больницах, и мое непреклонное, жесткое требование к Минздраву и коллективам больниц — ни в коем случае в инфекционных больницах не передерживать выздоравливающих людей, — сказал президент.

Он считает, что закрытая обстановка инфекционных больниц в том числе психологически давит на людей, учитывая невозможность даже выйти на улицу.

— Поэтому, если есть нормальная динамика в лечении непосредственно в больнице, лечащие врачи видят, что человек себя нормально чувствует, мы его переводим на санаторно-курортное лечение. Я поручал: Аксаковщина (Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации. — Прим. ред.) и госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны в Минске, — рассказал президент. Он подчеркнул, что речь идет именно о долечивании, а не лечении как таковом.

Третий уровень, продолжил президент, — это те люди, кто наблюдается дома. Это касается бессимптомных заболеваний, если нет риска заразить других.

— В Минске, допустим, создано около 270 бригад, которые в своих районах держат на контроле определенное количество этих людей. И если какое-то ухудшение, мы немедленно их госпитализируем, — заявил он.

— Вот такой замкнутый круг, и это себя оправдало. Как только заметили, что где-то заболел человек, немедленно начинаем тестировать его контакты и изолировать. Очаговый метод борьбы, а не фронтальный на изоляцию. Это особенность сегодняшнего лечения в Беларуси, и мы к этим методам пришли постепенно, — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси реагируют на заболеваемость, исходя из складывающейся обстановки, и этот метод уже принес свои результаты.

— Давайте без истерии, спокойно в этом направлении работать. Кадры расставлены, — призвал Лукашенко. Он также отметил, что в ближайшее время система работы в этом направлении будет промониторена на различных уровнях.

Напомним, по данным на 11 мая, в Беларуси зарегистрировано 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел и выписан 6531 пациент. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 135 пациентов.

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