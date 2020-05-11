Аресты в Беларуси: блогер с температурой и еще около 100 человек за решеткой после стримов

Белорусские правозащитники сообщают, что накануне и после Дня Победы власти задержали более 100 оппозиционных блогеров, журналистов и подписчиков каналов, критикующих власти. Задержанные принимали участие в онлайн-стримах, в которых рассказывалось о ситуации в регионах страны.

Одного из задержанных, блогера Сергея Петрухина, отправили в камеру на 15 суток, не дождавшись вызванной в суд бригады скорой помощи.

11 мая суд Ленинского района города Бреста, расположенного вблизи западной границы Беларуси, назначил Петрухину административный арест за стрим с апрельской акции противников строительства аккумуляторного завода вблизи областного центра. Петрухину было предъявлено обвинение в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий.

На судебном заседании выяснилось, что у блогера держится повышенная температура — 37,7. В перерыве суда Петрухин рассказал журналистам и правозащитникам, что в изоляторе временного содержания вместе с ним были и другие люди с повышенной температурой, в изолятор приезжала бригада "скорой помощи".

Вызвать "скорую" суд попросили сам Петрухин и его адвокат. Судья поручил это сделать секретарю, но пока удаленные из зала заседания люди пошли встречать медиков, блогера через служебный вход увезли в изолятор, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Знакомые Петрухина говорят, что у него есть симптомы коронавируса, но анализов на Covid-19 ему не делали.

По данным минздрава, в Беларуси на 11 мая выявлено 23 906 человек с положительным тестом на Covid-19. За последние сутки зафиксировано 933 новых случая. Статистику по городам и регионам страны власти не публикуют.

Задержания в регионах

Сергей Петрухин был задержан за 350 километров от родного Бреста, в Минской области — он пытался доехать на встречу с другим блогером, Сергеем Тихановским, ставшим популярным в последнее время в качестве организатора стримов с критическими высказываниями о политике Александра Лукашенко и жизни в стране.

Стримы Тихановский проводил в регионах, отправившись по не самым главным дорогам в автодоме с надписью "Страна для жизни".

Лозунг "Беларусь — страна для жизни" активно использовало в социальной рекламе белорусское телевидение, но беседы блогера Тихановского с жителями малых городов явно противоречили пафосу официальной пропаганды.

"Государство недовольно людьми, люди недовольны государством. Надо это менять. Я не хочу изобретать никакой белорусский велосипед. Я просто хочу нормально жить. Как в Польше, как в Германии, как в Финляндии. Чтобы мне было не стыдно говорить, что я белорус", — говорил на акции в Гомеле сторонник Тихановского, назвавшийся Михаилом.

Люди в Беларуси, как правило, не называют свои имена, опасаясь репрессий со стороны власти.

YouTube-канал Сергея Тихановского начал работать год назад, некоторые выложенные на нем видео собирают более 140 тыс. просмотров. Устами местных жителей блогер рассказывает о том, почему многим проблематично и неуютно жить в "стране для жизни".

Тихановского 6 мая задержали под Могилевом, на юго-востоке Беларуси. Команду блогера попытались взять под стражу во время встречи с подписчиками его канала, но тогда сотрудникам милиции физически помешали зрители.

Требуя освобождения Тихановского, в разных регионах Беларуси вышли на импровизированные акции и подверглись задержаниям его коллеги-блогеры, зрители YouTube-канала и журналисты, освещавшие стихийные протесты.

В Бобруйске были задержаны сторонники Тихановского, пытавшиеся организовать "антипарад" 9 мая, когда в Минске официально массовыми мероприятиями отмечали День Победы.

По информации лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра "Весна", в разных регионах Беларуси задержано более 100 человек. Эту информацию подтверждают Белорусская ассоциация журналистов и местная пресса.

Среди задержанных — журналист-фрилансер Дмитрий Лупач из городка Глубокое; журналисты Александр Бураков, Алесь Осипцов, блогер Михаил Аршинский. В Гродно за встречу с блогером Тихановским задержали режиссера Василия Калача; в Поставском районе за участие в стриме пойдет под суд 49-летний Андрей Новиков, бывший сотрудник МВД России, вернувшийся на родину пенсионер.

Журналист Дмитрий Лупач после суда оказался в реанимации с гипертоническим кризом. Суд назначил ему 10 суток ареста и 1215 рублей штрафа (около 600 долларов). После судебного заседания Лупача забрала "скорая", сопровождаемая милицией.

Суды над активистами, правозащитниками, журналистами и участниками встреч канала "Страна для жизни" 11 мая проходили в 12 городах Беларуси.

Протестная активность подписчиков и сторонников региональных блогеров-критиков оказалась неожиданной как для властей, так и для оппозиционных белорусских партий и структур.

"Чертиками из табакерки" назвал этих активистов аналитик "Белорусских новостей" Александр Класковский.

"С традиционной оппозицией власти давно научились бороться. Тихановский же — это совсем другой стиль, формат, другие лозунги. Это живой диалог и обратная связь, это язык улицы. Его стихийные собрания, видимо, напоминают верхам о феномене "тунеядских" протестов 2017 года. Потому и спешат власти винтить тех, кто тусуется с блогером, пока из искры не возгорелось пламя", — отмечает Класковский.

Сергей Тихановский объявил о намерении участвовать в выдвижении на пост президента Беларуси.

Но, находясь под арестом, автор YouTube-канала "Страна для жизни"рискует не зарегистрировать инициативную группу для сбора подписей в свою поддержку.

Старт президентской кампании дан накануне Дня Победы, а сами выборы назначены на 9 августа. Подать документы в Центризбирком для регистрации инициативной группы по сбору подписей на выдвижение кандидатом надо до 15 мая.

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