Набсовет "Укрзализныци" утвердил кандидатуру на должность руководителя компании

Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддерживает кандидатуру Ивана Юрика на должность исполняющего обязанности главы правления компании. На посту он должен сменить Желько Марчека, увольнение которого накануне анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Теперь решение о назначении Ивана Юрика и.о. главой правления "Укрзализныци" должен утвердить Кабинет Министров.

Отметим, что Юрик с июня 2019 года является членом правления компании, возглавляет в стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами. До этого с июня 2018 года он входил в состав набсовета компании.

В 2017-2018 годах Юрик был на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководителем службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone.

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