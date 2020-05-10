В Житомирской области сгорело село, куда от Апокалипсиса бежали староверы

В одном из сгоревших сел Житомирской области жили староверы, которые хотели спастись от конца света вдали от городов. Причиной пожара местные жители называют поджог мусора на кладбище во время уборки.

По словам жителей сел, председатель сельского совета Першотравневого пришел на уборку кладбища вместе с небольшим количеством людей. Видимо, чтобы не вывозить мусор и сухую траву на свалку, участники этого "субботника" решили все это поджечь. Однако люди не рассчитывали, что огонь станет сложно контролировать. В итоге пожар добрался до сел Бережесть Каменевка, Магдин и Личманы.

Женщин и детей из Магдина эвакуировали в Гладковичи, где поселили в местном клубе. Их обеспечили питанием, вещами и медикаментами.

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