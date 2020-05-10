В Беларуси число подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 23 тысячам

Число заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки в Беларуси выросло на 921 человека, умерших — на 5. Это следует из сообщения Минздрава.

«В Беларуси на 10 мая зарегистрировано 22 тыс. 973 человека с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус», говорится в сообщении.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 131 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, отметили в Минздраве.

В Беларуси открыто 38 лабораторий. Проведено 263 тыс. 543 теста. Уже вторые сутки число проведенных тест-исследований превышает 10 тыс. За сутки с 9 на 10 мая специалисты провели 11 тыс. 772 тест-исследования, говорится в пресс-релизе.

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