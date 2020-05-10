Коронавирус в Беларуси: на диаграмме в руках Лукашенко — больше 1 тысячи новых случаев COVID-19 в день?

Еврорадио

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3 мая во время совещания во Дворце Независимости (том самом, где прозвучало, что мы не можем отменить ни одного мероприятия, потому что люди подумают, что мы испугались) Александр Лукашенко достал из стопки документов "прогноз", который ему "дали полтора-два месяца тому назад". На диаграмме столбики двух цветов.

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