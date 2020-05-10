Один человек погиб при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Москве

Deutsche Welle

Foto: Itar-Tass / Scanpix

Пожар произошел в урологическим корпусе больницы имени Спасокукоцкого. Корпус перепрофилирован для приема больных с коронавирусом.

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