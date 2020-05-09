Трамп: в пандемии COVID-19 не было злого умысла Китая

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса COVID-19, передает "Интерфакс". "Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не верит, будто Китай мог преднамеренно начать распространение коронавируса COVID-19, передает "Интерфакс". "Вирус вырвался из Китая, вероятно, из-за некомпетентности", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News.

"Наверное, они не знают, как это сказать. Мы хотели действовать совместно и помочь им, но они не захотели, чтоб мы действовали совместно", - сказал Трамп. Вашингтон неоднократно предлагал помощь Пекину, однако эти предложения были отвергнуты, добавил Трамп.

Он отметил, что вскоре сделает заявление относительно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавив, что ВОЗ ведет себя как "марионетка" Пекина. "Все, что делает Китай, для них хорошо, хотя они получают от него только 38 млн долларов", - продолжил Трамп.

Трамп ранее неоднократно обвинял Китай в попытке скрыть масштаб угрозы, после того как в стране началась эпидемия.

В апреле стало известно, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован". Президент США также утверждал, что у него есть данные, которые позволяют с высокой степенью уверенности говорить об искусственном происхождении вируса из китайской лаборатории.

При этом Трамп отмечал, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухане не является единственной. По его словам, худшим решением властей КНР стало то, что "они запретили въезд в Китай, но не запретили выезд в США и по всему миру".

Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил в середине апреля, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 человек работал в одной из лабораторий китайского Уханя. Вирус возник как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними, сообщил тогда телеканал.

В Китае отвергают предположения о том, что Институт вирусологии в Ухани является источником пандемии COVID-19.

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