Лукашенко: если мы и дальше будем идти этим путем, то через месяц забудем про коронавирус

В Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с божьей помощью. Об этом заявил Александр Лукашенко, общаясь с участниками торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения. Мероприятие прошло в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске.

— Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть, — заявил Лукашенко.

Он отметил тот вклад, который внес народ в защиту как самих себя, так и борьбу с вирусом. Президент уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением инфекции.

— Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение, — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что главное — это спасение жизни людей, и в стране с этой задачей справляются.

— Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус, — заявил Лукашенко.

«Мы иначе не можем»

Президент отметил, что сегодня вся страна готовится к празднованию 75-летия Победы.

— Будем готовиться к завтрашнему, центральному нашему мероприятию. К сожалению, времена видите как меняются. Мы действительно вынуждены стоять, как Брестская крепость. Еще раз подчеркиваю, большое видится на расстоянии. Пройдет время и люди оценят эти дни. Я сегодня убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны. Прекрасная потому, что мы с вами выстояли, как они когда-то. Они положили жизни во имя того, чтобы мы сегодня жили и хотя бы один раз в год в этот святой день с достоинством и честью вспоминали наших героев. Мы иначе не можем.

Свеча памяти

Церемония закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения прошла в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске.

Семь капсул с землей из областных центров, Минской области и Минска к храму доставили с особыми почестями на вертолете. До входа в храм их сопровождала рота почетного караула.

Александр Лукашенко заложил капсулы в крипту и зажег свечу в память о павших воинах и невинных жертвах Великой Отечественной войны от огня, доставленного из Храма Гроба Господня.

На церемонии также присутствовали высшие должностные лица, руководители общественных объединений (БРСМ, Белорусского общественного объединения ветеранов, Федерации профсоюзов Беларуси), дипломаты, представители регионов.

Ранее в крипту храма-памятника были доставлены капсулы с землей, собранной в местах воинской славы районов Беларуси, городов-героев России и Украины, Австрии, Норвегии, Польши, Сербии, Финляндии, Молдовы, Латвии, Румынии, Венгрии, Эстонии.

Церемония прошла в рамках проекта «Во славу общей Победы!», начало которого президент объявил во время выступления 9 мая 2019 года на площади Победы в Минске.

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