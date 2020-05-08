В России за сутки зафиксировали более 10,5 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 187 859 человек.

Число умерших от коронавируса за последние сутки составило 98 человек, общее число жертв инфекции в России достигло 1 723 человек.

2 805 человек за последние сутки выписали из больниц, общее количество выписанных достигло 26 608 человек.

Москва по-прежнему лидирует по количеству новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице зарегистрировано 5 846 новых случаев.

Те москвичи, кто уже выздоровел и у кого есть иммунитет к болезни, могут стать социальными волонтерами и донорами плазмы, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, на это уже согласились почти 300 человек.

"Мы каждый день обзваниваем тех, кто справился с болезнью, и дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтерство. Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных", - приводит Интерфакс слова главы колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерины Кузнецовой.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие ограничительных мер в столице до 31 мая. При этом он объявил о первом этапе послабления ограничений - с 12 мая в столице заработают промышленные и строительные предприятия, возобновится строительство дорог, школ и детских садов.

При этом с 12 мая в Москве и Подмосковье нужно будет обязательно носить маску и перчатки в транспорте и общественных местах. Штраф за отсутствие маски составит 4-5 тысяч рублей.

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