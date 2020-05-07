В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественном транспорте, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" мэр Москвы Сергей Собянин. После введения масочного режима система цифровых пропусков для передвижения по городу сохранится.

Мэр объяснил, что требования ужесточаются в связи с возобновлением работы промышленных и строительных предприятий в городе. "Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать", - сказал Собянин.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уточнил "Интерфаксу", что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей по статье 3.18.1 КоАП (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы).

"Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф", - сказал Данчиков, уточнив, что ношение масок обязательно непосредственно в транспорте. Пока человек не сел в него, маска не обязательна.

Собянин отметил, что столица еще не скоро вернется к обычной жизни без ограничений. По его словам, надо настраиваться на длительный период, связанный в распространением эпидемии и опасности заболевания.

"Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих. Мое мнение - нам не скоро еще предстоит вернуться к полноценной реальной жизни без ограничений. Не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии. К сожалению, такая реальность", - констатировал Собянин.

Он добавил, что возобновление производства в городе может привести к росту заболеваемости коронавирусом и росту госпитализации, динамика которой сейчас "находится на стабильном уровне". По словам мэра, "сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история".

Реальное число заболевших в Москве - 300 тысяч человек

Реальное число зараженных, согласно скрининговым исследованиям, составляет от 2 до 2,5% всего населения Москвы. "В пересчете на цифры это около 300 тысяч человек", - уточнил Собянин. Он отметил, что сейчас статистика сообщает о количестве выявленных, а не реально больных. "И то, что мы их выявляем так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально заболевших в городе еще больше", - подчеркнул Собянин.

По словам мэра, задача властей сегодня - максимально выявить всех зараженных в городе. "Максимально. Насколько возможно. Для чего? Для того, чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали других - своих соседей и коллег на работе. Если необходимо, выписать им лечение амбулаторное, чтобы они не доводились до тяжелого состояния", - подчеркнул Собянин.

"Мы, пожалуй, уже переплюнули Нью-Йорк по выявляемости. Мы не пытаемся ничего скрыть, мы не пытаемся оттолкнуть людей с их заболеваемостью - "да вы сидите дома, знать вас не знаем и не будем тестировать, пока не попадете в тяжелое состояние". Наоборот, у нас сделана система раннего выявления заболевания", - сказал Собянин.

Во время салюта и пролета авиации 9 мая из дома не выходить

Мэр Москвы призвал горожан не выходить на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют в честь Дня Победы. "Не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Этого точно нельзя делать", - сказал он. Пролет авиации 9 мая он посоветовал посмотреть с балконов, "а лучше по телевидению". Полиция будет следить, чтобы на улице не собирались толпы людей.

Отвечая на вопрос жительницы Москвы - инвалида о том, когда в полной мере заработают поликлиники и можно будет получить плановую медицинскую помощь, мэр также призвал по возможности "потерпеть", пока волна эпидемии не спадет. "Вопрос не только в мощностях, которых хватает или не хватает, часть из них выведена для борьбы с ковидом. Но очень высокая вероятность заражения в больницах", - объяснил Собянин.

По его словам, если человеку нужна плановая помощь, но он может подождать несколько месяцев, то "лучше подождать", иначе к медпомощи можно будет получить "еще в нагрузку и ковид", а людям с тяжелыми хроническими заболеваниями это может быть "смертельно опасно". Мэр также напомнил, что хроническим больным и инвалидам чиновники разрешили выписать "лекарства на несколько месяцев вперед, чтобы ограничить хождение в поликлиники".

Горячую воду не будут отключать до 1 июля

Собянин сообщил, что принял решение до 1 июля не производить плановое отключение горячей воды: "пока люди находятся на самоизоляции в квартирах, это не дело". При этом подготовку жилищного фонда к зиме все равно отменить нельзя. "Но принято решение как можно дальше отсрочить этот период", - отметил мэр.

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