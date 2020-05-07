Опрос: украинцы ходят к экстрасенсам чуть чаще, чем к психологам

Опрос проводился в два этапа: 27-28 марта, а также 3-4 апреля, когда в Украине уже несколько недель действовал карантинный режим. Опрос показал, что за помощью к психологам обращаются крайне мало украинцев. Так, 91% не делают этого никогда, 5% - обращаются редко, 3% - иногда. Лишь около 2% опрошенных делают это часто или постоянно.

Подавляющее большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсам. Но помощи у них ищут несколько чаще чем у психологов. Так, 88% никогда не обращаются к ним за советом, 7% - обращаются редко, 4% - иногда, и 2% - часто или постоянно.

Кроме того, чаще к психологу обращаются люди младшего возраста, а к целителям - старшего. И к психологом и к целителям чаще обращаются женщины.

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