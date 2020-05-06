Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. Ему было 52 года. Информацию о смерти господина Босова подтвердили источники ТАСС и «Эхо Москвы».

Как сообщили “Ъ” в СКР, по факту смерти Дмитрия Босова следственным отделом ведомства по городу Одинцово организована проверка. По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово, где жил господин Босов. Рядом с телом лежал пистолет «Glock 19 gen 4». По данным “Ъ”, предсмертной записки найдено не было. В ГСУ СКР по Московской области рассказали, что на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах, тело обнаружили вдова и охранник в фитнес-зале. Господин Босов перестал отвечать на звонки супруги и она, забеспокоившись, вернулась домой. Территория домовладения очень большая. По камерам наблюдения вместе с охранником увидели, что бизнесмен зашел в фитнес-зал. Дверь его оказалась заперта изнутри. Ее выбили и обнаружили тело бизнесмена с пулевым ранением в голову.

Пистолет, по предварительным данным, был наградным — от МВД Абхазии, впрочем, документов на оружие пока не нашли.

В 1997 году господин Босов стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, а в 2000 году продал акции и основал группу Alltech. Группе принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Компания «Сибантрацит» — генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», которая была создана для хоккеистов-любителей по инициативе Владимира Путина.

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